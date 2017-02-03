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Общество
03.02.2017
Еврорадио
Белорусы пишут Лукашенко: «Когда что-нибудь будет делаться для детей?»

Накануне «Большого разговора с президентом», который состоится в Дворце независимости в Минске 3 февраля в 10.00, руководителю государства люди прислали сотни вопросов.

Об этом сообщает телеканал СТВ. В сюжете, который был показан вечером 2 февраля, демонстрировались некоторые вопросы, которые белорусы оставили Александру Лукашенко на сайте БЕЛТА.

Маркевич из Минска спрашивает: «На какой ветви вертикали власти дали указание рядовым врачам в справках и бюллетенях указывать заболевания, которые отличаются от реальных? Почему врачам запрещено указывать грипп...?».

«Когда в отставку? Кто преемник?»

Ольга из Барановичей недовольна, как медики относятся к людям, она рассказала руководителю государства историю, как лечили зуб ее ребенка. Она не смогла заказать талон по телефону, нужно было туда явиться, но заболел второй ребенок, у него была высокая температура. «А им все равно. Хочется, чтобы разобрались в вопросе», — пишет женщина.

Также эмоционально написал о проблемах медицины Станчук из Бреста.

Иванову из Барановичей интересует, истинны ли слухи, что будет сокращен декретный отпуск по уходу за ребенком с 3 до 2 лет.

Суворова из Витебска эмоционально пишет: «Когда что-нибудь будет делаться для детей? Бесплатный проезд отобрали, бесплатных кружков нету, льготы на медикаменты убрали, пособие после 3 лет убрали (дети есть не хотят после 3 лет), обратите внимание на стоимость детских товаров... «.

Лосицкий из Минска спрашивает у Лукашенко, почему «Почему создана высокоэшалонированная система отписок и чиновники не несут ответственности за свои действия?».

Егорова из Молодечно пишет о том, что получила письмо с предложением заплатить налог на «тунеядство» и рассказывает о своей ситуации.

Дмитрий Валентинович из Бреста написал о проблеме белорусскоязычного образования: «85% учеников школ в Беларуси сегодня обучаются на русском языке. Предметы «Белорусский язык», «Белорусская литература» — 2-4 урока в неделю. Дети больше не слышат белорусского языка в школе и в обычной жизни тоже. Из-за этого они плохо знают белорусский язык, часто просто его не понимают. Уж не вернуть нам хотя бы изучение «Истории Беларуси» на белорусском языке в русскоязычных школах (как это было до 2006 года), чтобы дети лучше знали белорусский язык, чаще слышали живое белорусское слово?».

Светлана из Минска спрашивает у Лукашенко, можно ли решить вопрос о небольшой скидку студентам на проезд в общественном транспорте.

Баранова из Минска пишет: "Здравствуйте, Александр Григорьевич Лукашенко, я хотела у вас спросить, а почему так мало детские подняли, на 1 руб 38 коп, что за них можешь купить ребенку, ничего... напишите...".

 

 
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