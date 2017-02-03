«Адвокаты жалуются, что практически невозможно защитить клиента»

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Почему у подсудимых мизерные шансы на оправдательный приговор?

В 2016 году белорусскими судами оправданы 83 человека, которые обвинялись в совершении уголовных преступлений. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, в прошлом году обвинительные приговоры были вынесены в отношении 44770 граждан.

Таким образом, на 540 обвинительных приговоров приходится  всего один оправдательный. Почему?

Погоняйло: Судебная система осталась советской

— Объективного правосудия нет. Судебные органы некритически осмысливают и исследуют материалы, представленные в уголовных делах, — считает председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

По его словам, в судебной системе Беларуси ничего не изменилось с советских времен, когда выносились только обвинительные приговоры.

— Действует старый принцип: у нас невиновных не привлекают к уголовной ответственности, — отмечает юрист.

Правозащитник подчеркивает, что надежды белорусов на позитивные изменения в судебной системе были фактически похоронены с приходом к власти в 1994 году Александра Лукашенко.

— Он возвратил всю систему — и органов власти, и судов — к советской действительности. А советский суд был необъективным, подчинялся партийным органам, — напоминает эксперт.

Верховный суд, как подчеркивает правозащитник, отказался ввести институт присяжных, значительно была сужена сфера деятельности народных заседателей. Белорусские судьи единолично рассматривают уголовные дела по статьям, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.  

По мнению эксперта, чтобы улучшить ситуацию, мало реформировать судебную систему.

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