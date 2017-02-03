Как государство держит молодых ученых на голодном пайке

На первом месте для белорусских ученых, а в особенности молодых, стоит проблема повышения заработной платы. Доходы молодого ученого не дотягивают до минимального прожиточного минимума. Где выход из ситуации?

– Нам говорят, что мы должны подавать заявку на получение гранта, чтобы обеспечить свое существование. И мы это делаем. Но грантами обеспечены не все. Что делать остальным? – задается вопросом кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Александра Скоробогатова.

Во время панельной дискуссии «Год науки: как сделать науку двигателем развития страны?» спикеры отметили, что финансовые проблемы вынуждают ученых менять род деятельности или уезжать из Беларуси. Оставшимся в стране специалистам приходиться бороться за то, чтобы достичь среднего уровня жизни.

– Кроме всего прочего, молодым ученым часто негде жить. Низкие доходы не позволяют им снимать квартиры. Даже те, кто арендует жилье в «Магистре»: квартале для работников научной и творческой сфер, тратят почти половину зарплаты, – говорит Скоробогатова.

Еще одна проблема – отсутствие возможности у молодых ученых заниматься исследованиями, которые им интересны, где им хочется себя реализовать, а не ограничиваться только тем, что предлагают сверху.

Место красит ученого

Кроме заработной платы, по мнению директора Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрея Казакевича, привлечь в науку молодежь можно престижными рабочими местами.

– Часто люди держатся за место не только из-за заработной платы, а по каким-то другим причинам: они видят в этом свою миссию, место обеспечивает им высокий социальный статус, – считает эксперт.

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