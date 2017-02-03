Личный врач Трампа раскрыл секрет его прически

Шевелюра Дональда Трампа вновь угодила в заголовки изданий: личный врач президента США Гарольд Борнстейн проболтался, что глава Соединенных Штатов принимает «Финастерид».

Это гормональный препарат, который вообще-то придумали от аденомы простаты, но он заодно обладает стимулирующим эффектом для роста волос.

«Дональду Трампу семьдесят, но будьте уверены: у него железное здоровье. Помимо «Финастерида» он ежедневно принимает детскую дозу аспирина: это уменьшает риск сердечных заболеваний. А также таблетки, понижающие уровень холестерина в крови, и лекарство от розовой угревой сыпи, так называемой розацеи», — рассказал доктор Борнстейн изданию The Times.

Такое интервью — по сути, нарушение врачебной тайны. Но Гарольда это не остановило — уж очень велика его обида на Трампа. Доктор получил приглашение на инаугурацию президента, но придя на церемонию, обнаружил, что у него стоячее место за деревом, откуда ничего не видно и не слышно.

И кстати, больше на президента Борнстейн не работает: от его услуг отказались после тридцати шесть лет, в течение которых он следил за здоровьем Трампа. А прическа Дональда стала мемом…

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