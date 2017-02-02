Российские власти обязали выплатить Навальному почти 64 тысячи евро

Европарламент одобрил предоставление Грузии безвизового режима с ЕС. Эти и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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