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02.02.2017
Салiдарнасць
«Глядя пристально в глаза Путина и кивая ему, Лукашенко двигался на Запад»

Реакция российских колумнистов на возведение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью.

«Похоже, что это акция устрашения Лукашенко»

Главный редактор журнала Форбс Николай Усков высказался об истории взаимоотношений между Россией и Беларусью.

― Вообще непонятная история, потому что границы нет, пограничная служба чего-то там делает. Какой-то приказ. Границы нет физически ни со стороны Беларуси, ни со стороны России. То есть это, в общем, какая-то непонятная акция. Похоже, что это акция устрашения Лукашенко. По какой причине я не знаю и знать не могу, потому что мы как супруги на кухне. Лаются до полного разрыва отношений, — через две минуты целуются. Пойди, разбери. Мне, в общем, кажется, что это какое-то бесконечное шатание туда-сюда, которое в наших отношениях наблюдается уже не первое десятилетие даже.

…Каждой стране сегодня удобнее играть в свою игру. Мы видим по Лукашенко, он играет в свою игру, он вовсе не основной наш союзник. Когда ему удобно – он наш союзник, когда удобно – он не наш союзник. Это зависит от того, как карта ляжет, и какие выгоды он получит от своего слова.

«Да и самим белорусам будет без наших плохих парней также спокойнее жить»

Обозреватель «Эха Москвы» Антон Орехъо стене Трампа на границе с Беларусью:

— В России есть люди, способные построить стену. Эти люди уже строят мост в Крым, эти люди кладут плитку и асфальт по пять раз в год на одном и том же месте, эти люди возводят эстакады и развязки, а потом снова кладут асфальт и плитку.

Построить стену с Беларусью — это заказ государственной важности и всероссийского значения. В конце концов, нам надо закрыть свои рубежи не только от чужих плохих парней, но и от своих. Некоторые сомнительные граждане повадились ускользать от закона как раз через белорусскую границу, а этого допустить нельзя. Да и самим белорусам будет без наших плохих парней также спокойнее жить.

И наконец, заслон требуется поставить не только против нехороших людей, но и против плохой жратвы. Мы столько времени закрывали глаза на то, что в водах белорусских рек и озер завелись креветки, чтобы потом попасть к нам на тайные прилавки, сквозь пальцы смотрели на то, как белорусские сыроделы наладили выпуск итальянских пармезанов, а белорусские животноводы и колбасники поставили на поток выпуск хамонов. Не пора ли покончить и с этими гастрономическими упражнениями?

«Последние действия Лукашенко ― это такое бегство спиной на Запад»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказался о возведении пограничной зоны на границе с Беларусью.

― Последние действия Александра Лукашенко после того, как Россия продемонстрировала, что она стремится к собиранию земель, это было, наоборот, такое бегство спиной на Запад. То есть, глядя пристально в глаза президента Путина и кивая ему, тем не менее, движение назад. Доказательства суверенности Беларуси как состоявшегося государства – вот это была задача Лукашенко. И все опросы в Беларуси показывают, что абсолютно большинство белорусского народа считает, что у них есть свое государство.

В этой связи, видимо, существуют какие-то дополнительные угрозы, о которых мы не знаем, которые применяет России, прежде всего, в энергетической сфере – там цены. Известно, что экономика Беларуси держится в основном на том, что мы субсидируем цены и что Беларусь является страной-транзитом. Есть цифры, есть выкладки, я не буду их повторять, очень много предыдущие годы он них говорилось.

И вот сегодня, по-моему, было объявлено, что в первой половине февраля будет встреча президентов России и Беларуси, которая будет посвящена урегулированию энергетических вопросов, не пограничных. Союзное государство — какая граница, вы о чем? А вот! Это не чисто экономическая история. Это история о превращении Беларуси в часть большого союзного государства, которое, естественно является государством Российской Федерации. Очевидно.

 
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