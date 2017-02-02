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Общество
02.02.2017
Антонина Хокимова, Вечерний Брест
«Разве может семья нормально жить на эти деньги при нынешних ценах в магазинах?»

В Бресте рабочие пункта перестановки вагонов протестуют против низких зарплат.

2 февраля дневная смена в ПТО «Брест-Центральный-2» вагонного депо Брест началась с обсуждения заработной платы. Руководство называет это «планеркой», а подчиненные — собранием.

Днем ранее здесь висело объявление: на диалог по волнующим людей вопросам приглашали рабочих всех смен. Затем объявление почему-то сняли. Хотя выслушать неудобные вопросы все же пришлось начальнику вагонного депо Василию Козловскому и начальнику ПТО «Брест-Центральный-2» Александру Михайлевскому.

До начала не совсем обычной «планерки» рабочие в разговоре с корреспондентом «Вечерки» рассказали о своих претензиях (фамилии просили не называть):

— Я 25 лет работаю в вагонном депо и получаю зарплату около 400 рублей «чистыми». Разве может семья нормально жить на эти деньги при нынешних ценах в магазинах?

— Раньше у высококлассных специалистов были персональные доплаты. А сейчас премии урезают наполовину!

— И главное, людей вынуждают писать заявление на отпуск без содержания: раньше на один день, теперь уже на два. В итоге заработная плата в сравнении с предыдущими месяцами снижается приблизительно на 100 рублей.

В пункте перестановки вагонов трудятся 4 смены по 24 человека в каждой. Работа ответственная и требует высокой квалификации. Здесь осуществляется перестановка вагонов пассажирских поездов международного сообщения с широкой «нашей» на узкую европейскую колею. Железнодорожники несут ответственность за техническое состояние поездов и безопасность пассажиров. Они принимают и «провожают» поезда на Прагу, Ниццу, Варшаву, Париж. Без контроля специалистов не обходится даже новый скоростной поезд «Стриж», который курсирует по маршруту Москва-Берлин, хотя перестановка колес в нем происходит автоматически. В один из январских дней этот состав пришлось избавлять от образовавшейся ледяной корки. Поэтому «рабочая косточка» знает себе цену. Хотя людей все больше угнетает ситуация: не нравится зарплата — вот ворота.

— А за воротами, — говорят они, — даже дворником сегодня не устроишься.

—  На собрании мы не получили внятного ответа на вопросы, в том числе: на каком основании рабочих заставляют писать заявление на отпуск без содержания? — говорит слесарь по ремонту подвижного состава Григорий Лукьянчук. — «Оптимизация», которая сейчас происходит, может отразиться на качестве работы и, соответственно, на безопасности движения. Случается, что на обслуживании одного вагона вместо четырех человек, как положено, работают два, а то и один».

Корреспонденту «Вечерки» присутствовать на «планерке» не разрешили. Начальник вагонного депо Брест Василий Козловский так прокомментировал накалившуюся в коллективе ситуацию:

— Конечно, снижение объема пассажирских перевозок не может не отразиться на заработной плате. Но у рабочих она повременная, и начисление производится на основании единой тарифной ставки. А размер премии зависит от количества переставленных вагонов и объема выполненных ремонтных и профилактических работ. Кстати, заработная плата в вагонном депо не самая низкая: в среднем за 2016 год — 731,1 руб. и за декабрь — 734,22 руб. (до налога). 

 
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