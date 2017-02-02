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02.02.2017
Алена Антонова
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы

Как быть, если денег нет на оплату штрафа и коммуналку? Госорганы придумали решение проблемы.

Например, в Гродно у пешеходов, нарушивших правила дорожного движения и не заплативших штраф, будут забирать мобильники и велосипеды.

В первую очередь, это касается нарушителей в деревнях, сообщил на пресс-конференции начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Кевра.

Денег заплатить штраф у сельчан нет. Из имущества, как правило, только мобильные телефоны и велосипеды. На них и будем накладывать арест до оплаты штрафа, — приводит слова руководителя УГАИ Вечерний Гродно.

А в Рогачеве жителям предлагают оплачивать коммуналку не деньгами, а вторсырьем – пластиком, стеклом или макулатурой. На дверях подъездов уже развесили соответствующие объявления.

В цехе по эксплуатации и содержанию жилищного фонда КЖЭУП «Рогачев» БелаПАН заявили, что им доведены емкие показатели по сдаче вторичного сырья, «а у некоторых людей, может, и нет наличных денег, но есть избыток макулатуры, пластика».

На фоне этих новостей из регионов обещания первого лица повысить среднюю зарплату в стране до 500 долларов выглядят как издевка. Как можно было довести страну до того, чтобы люди оплачивали «жировку» стеклотарой и макулатурой? 

 
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