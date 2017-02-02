Беременная Бейонсе побила рекорд инстаграма

Бейонсе 1 февраля неожиданно объявила, что беременна: она опубликовала в инстаграме соответствующую фотографию и отметила, что ждет двойню.

Беременность певицы — одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях и медиа: все пытаются угадать пол детей и размышляют о творческих планах Бейонсе.

Рекорд инстаграма

Фотография Бейонсе в инстаграме менее, чем за сутки набрала больше семи миллионов лайков. Это рекорд за всю историю сервиса. Певице удалось обойти Селену Гомес, которая была абсолютным чемпионом по лайкам в 2016 году.

Мальчики? Девочки?

Поклонники Бейонсе пытаются угадать, какого пола будут дети певицы. Они считают, что в самой фотографии спрятаны подсказки: на Бейонсе розово-голубое белье, и это намек на то, что один из новорожденных будет мальчиком, а другой — девочкой.

В апреле 2017 года Бейонсе заявлена хедлайнером музыкального фестиваля Coachella, одного из главных в мире. Повлияет ли беременность на эти планы, пока неясно.

Таблоид TMZ утверждает, что Бейонсе не сообщала организаторам о своем статусе — они узнали вместе с остальным миром и пока понятия не имеют, что будет дальше. По сведениям таблоида, певица все же намерена выступать.

В феврале Бейонсе также ожидают на церемонии награждения премии «Грэмми» — у нее сразу девять номинаций. Выступит ли она на церемонии, неизвестно.

На следующий день после новости Бейонсе выложила на своем сайте серию фотографий. Некоторые из них сделаны под водой!