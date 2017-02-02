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Политика
02.02.2017
Посол Беларуси в России заявил, что Беларусь не намерена выходить из интеграционных объединений

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в четверг категорически опроверг публикации в отдельных СМИ о том, что Беларусь якобы намерена выйти из интеграционных объединений.

В эфире программы «Время покажет» на российском Первом канале дипломат заявил, что Беларусь была и остается активным участником Союзного государства, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Программа была посвящена приказу ФСБ России об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью, публикациям в СМИ о выходе Беларуси из интеграционных объединений, а также введению Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, сообщает БЕЛТА.

Игорь Петришенко подчеркнул, что белорусские пограничники в тесном контакте с российскими коллегами надежно защищают внешний периметр Союзного государства. Он напомнил, что между двумя странами заключены соответствующие международные соглашения. Одно из них подписано в 2015 году, оно касается использования единой базы данных лиц, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. По словам посла, 90% этого списка — это лица, которым запрещен въезд в Россию.

— Белорусские миграционные и пограничные службы надежно выполняют эти обязательства, — сказал дипломат.

Игорь Петришенко заявил, что для России нет никаких рисков в связи с введением Беларусью пятидневного безвизового режима.

— Мы дали разъяснения в ФСБ и в МИД России, и ни у кого из этих структур, у правоприменителей не было вопросов к нам по этому указу, — отметил он.

Посол добавил, что восьмидневный безвизовый режим установлен при въезде во Владивосток, трехдневный — при въезде иностранцев в Санкт-Петербург.

— То есть Российская Федерация раньше пошла по этому пути, введя безвизовый режим для активизации бизнеса, туризма, — заявил Петришенко.

 

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