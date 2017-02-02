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Общество
02.02.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
В Беларуси ввели налог на сбор грибов и ягод

Кто должен его платить?

С 31 декабря 2016 года вступило в силу Постановление Совмина №927 «Об установлении таксовой стоимости за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов», которое вводит налог на сбор грибов, ягод, трав и так далее.

К примеру, за килограмм белых грибов, подосиновиков или лисичек придётся отдать государству 23 копейки (0,01 от базовой величины). Столько же требуют заплатить и за килограмм брусники, голубики, малины или черники. А вот за килограмм одуванчиков, боярышника, рябины и черёмухи ― чуть больше ― 69 копеек (0,03 базовой).

Причём, в тексте постановления абсолютно не прописано, кто должен платить этот налог, кому и что будет за неуплату. Как узнало Еврорадио, в Министерстве лесного хозяйства как раз сейчас готовят разъяснения к постановлению Совмина, которые в ближайшее время появятся на сайте учреждения. Но, убеждают чиновники, обычным людям бояться нечего.

― Согласно статье №44 Лесного кодекса, граждане могут свободно находиться и удовлетворять свои нужды сбором грибов, ягод и так далее, ― комментирует руководитель управления лесного хозяйства Николай Юревич. ― А вот если к нам придёт юридическое лицо, то согласно процедуре, оно напишет заявление, и мы выдадим ему лесной билет на сбор.

Действительно, согласно Лесному кодексу, сбор «дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной подстилки, опавших листьев, заготовку древесных соков, берёсты и веток деревьев, дикорастущих растений и их частей, мха» и прочего граждане могут осуществлять не только бесплатно, но и без разрешительных документов.

А вот предпринимателям придётся не только получить «лесной билет», но и оплатить его сразу. То есть юрлицо должно подать заявку на то количество грибов и ягод, которое оно планирует собрать. Если соберёт меньше, то деньги ему уже не вернут. Что же касается белорусов, которые в сезон продают грибы и ягоды, то здесь Министерство лесного хозяйства уже не ответственно.

― Сфера контроля нашего министерства ― лесной фонд, то есть мы отвечаем за то, что происходит в лесном фонде, ― добавляет Николай Юревич. ― А если рынок или вдоль дорог, то здесь лесник ни при чём, его полномочия на эту территорию уже не распространяются.

Если вспомнить историю с торговлей черемшой, которая находится в Красной книге Беларуси, но массово появляется на рынках каждую весну, то и продавцов грибов и ягод наказать будет невозможно. Имея подсобное хозяйство, белорусы могут без проблем торговать продукцией с него. Ничто не мешает сказать, что подосиновики, боярышник и черника растут на даче. Проверять это всё равно никто не будет, так как не сможет доказать.

Текст постановления и тарифы можно посмотреть по ссылке.

 
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