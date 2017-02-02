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Скандалы
02.02.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Инженер «Белтехосмотра» подозревается в получении 111 взяток

На протяжении года за определенную сумму денег он «помогал» водителям пройти нужный технический осмотр. Сейчас в его отношении возбуждено более сотни уголовных дел, идет расследование.

Подводя итоги 2016 года, прокуратура Минской области отметила значительный рост коррупционных преступлений (с 39 до 191. — Прим. TUT.BY). Оказалось, внушительную статистику «сделал» один человек — бывший инженер «Белтехосмотра». Он подозревается в том, что за год получил 111 взяток!

— Фигурант уголовного дела по ст. 430 УК «Получение взятки» был ответственен за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Всего в этой должности он проработал с 2013 года по 2015-й, взятки начал брать в 2014 году, — рассказали в прокуратуре Минской области.

Бывшему инженеру грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одним из рекордсменов по взяткам стала главный специалист управления антимонопольной и ценовой политики Миноблисполкома. На ее счету более 20 уголовных дел. Женщина, по данным прокуратуры, брала деньги от предпринимателей и должностных лиц предприятий, обещая, что проводимые ею проверки закончатся благополучно.

 
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