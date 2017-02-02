«За хорошие отношения через хорошую границу». Байнет шутит о введении погранзоны

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о введении Россией пограничной зоны на границе с Беларусью.

Siarhiej Navumchyk

«Думаецца, са свайго боку, афіцыйны Менск павінен падтрымаць гэтую ініцыятыву. Як мы казалі ў свой час: «БНФ — за добрыя адносіны з Расеяй праз добрую мяжу!»».

Ales Piletski

«Спачатку грошы перасталі даваць, зараз мяжу вяртаюць. І пры гэтым шчыра перакананыя, што робяць нам толькі горш. Золата, а не суседзі».

В белорусском МИД упрекнули российскую сторону за введение погранзоны

Новость собрала на дискуссионной площадке talks.by более 1700 комментариев. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:

«Отлично, тем более, все к этому и шло. А еще лучше полноценную границу с паспортным контролем, может хоть разный негатив начнет меньше шастать по нашей стране. Да и русские начнут понимать, что это чужая для них страна, а не их земля».

«Вот и дружбе конец».

«Таежный союз крепчает».

«Вот и сказочке конец, а кто верил — молодец. Все это закономерность».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Каб яны яшчэ і мур паставілі! Эх, мары, мары...».

«Беларуская грамада на радасцях шчэ й на бетонны плот скiнецца».

«А чаму гэта нашы памежнiкi не адказалi на такi сяброўскi жэст, кантрольна-следавай паласой? З намi па-людску, то трэба ўзаемна!».

«Чему вы радуетесь? Вы знаете, с какой целью Москва это делает? Знаете, что сделает завтра? Какой сценарий для нас приготовила, раз так открыто демонстрирует свое недоверие? Как это отзовется на наших людях, на транзитных потоках и т.д. Время хорошо задуматься, а не радоваться непонятным действиям РФ».

Из комментариев на Радыё Свабода:

«Ну то што! Так давайце аднаўляць памежжа ў поўным аб’еме».

«Ну й напужалі! Хай яшчэ і дротам калючым адгародзяцца, хоць беларусы ўздыхнуць з палёгкай! Лепш частку газу ды нафты згубіць, чым незалежнасць і сувенірытэт!».

«Вось ён — мутны саюз!».

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