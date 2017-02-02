«За хорошие отношения через хорошую границу». Байнет шутит о введении погранзоны

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о введении Россией пограничной зоны на границе с Беларусью.
Siarhiej Navumchyk
«Думаецца, са свайго боку, афіцыйны Менск павінен падтрымаць гэтую ініцыятыву. Як мы казалі ў свой час: «БНФ — за добрыя адносіны з Расеяй праз добрую мяжу!»».
Ales Piletski
«Спачатку грошы перасталі даваць, зараз мяжу вяртаюць. І пры гэтым шчыра перакананыя, што робяць нам толькі горш. Золата, а не суседзі».
В белорусском МИД упрекнули российскую сторону за введение погранзоны
Новость собрала на дискуссионной площадке talks.by более 1700 комментариев. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:
«Отлично, тем более, все к этому и шло. А еще лучше полноценную границу с паспортным контролем, может хоть разный негатив начнет меньше шастать по нашей стране. Да и русские начнут понимать, что это чужая для них страна, а не их земля».
«Вот и дружбе конец».
«Таежный союз крепчает».
«Вот и сказочке конец, а кто верил — молодец. Все это закономерность».
Из комментариев на «Нашай Ніве»:
«Каб яны яшчэ і мур паставілі! Эх, мары, мары...».
«Беларуская грамада на радасцях шчэ й на бетонны плот скiнецца».
«А чаму гэта нашы памежнiкi не адказалi на такi сяброўскi жэст, кантрольна-следавай паласой? З намi па-людску, то трэба ўзаемна!».
«Чему вы радуетесь? Вы знаете, с какой целью Москва это делает? Знаете, что сделает завтра? Какой сценарий для нас приготовила, раз так открыто демонстрирует свое недоверие? Как это отзовется на наших людях, на транзитных потоках и т.д. Время хорошо задуматься, а не радоваться непонятным действиям РФ».
Из комментариев на Радыё Свабода:
«Ну то што! Так давайце аднаўляць памежжа ў поўным аб’еме».
«Ну й напужалі! Хай яшчэ і дротам калючым адгародзяцца, хоць беларусы ўздыхнуць з палёгкай! Лепш частку газу ды нафты згубіць, чым незалежнасць і сувенірытэт!».
«Вось ён — мутны саюз!».
Политолог: «Это признаки постепенного демонтажа Союзного государства»