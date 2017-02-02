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02.02.2017
Ребенок нечаянно разбил бутылку в магазине – бабушку и внучку увезли в РУВД

В редакцию onliner.by обратилась читательница Анжелика. Вчера ее мама и дочь в районе пяти часов вечера отправились в магазин. Проходя мимо одной из полок, ребенок задел бутылку вина. Она разбилась. Подошли охранники.

Началась беседа, которая закончилась вызовом милиции и поездкой в РУВД. Читательница возмущается, милиционеры делятся своей точкой зрения.

— Где-то в пять часов вечера мои маленькая дочь четырех лет и мама пенсионного возраста зашли в магазин, — говорит Анжелика. — Дочка нечаянно разбила бутылку дешевого вина стоимостью 3,90. Ребенок не брал ту бутылку, просто задел.

Подошли охранники. Пенсионерке предложили заплатить за разбитое вино.

— Мама отказалась, конечно. Начался долгий спор. Охранники вызвали милицию. Приехал наряд, завязался еще один диалог. В итоге мою маленькую дочку и маму пенсионного возраста в милицейском «УАЗике» повезли в «опорку». Хотя, казалось бы, можно было составить акт на месте.

Мама моя после операции. У человека онкология — ей вообще нервничать нельзя. Маме даже было плохо, когда приехали в отделение. Она хотела скорую вызывать. В итоге внучку с бабушкой там продержали часа два, может, больше. Честно, у меня в голове не укладывается, как в принципе можно было загрузить в «УАЗик» маленького ребенка и пенсионерку! У нее даже не попросили прощения и даже не отвезли домой.

Анжелика говорит, что ее мама сейчас дома, чувствует себя неплохо.

За комментарием мы обратились в милицию.

— Спор из-за разбитой в магазине бутылки — это гражданско-правовые отношения. Стороны могли договориться на месте без привлечения милиции, — говорит официальный представитель Советского РУВД Ольга Лапаева. — Но вызов поступил. Сотрудники органов внутренних дел были обязаны отреагировать. Они приехали на место и стали действовать в рамках своих полномочий. Женщина отказалась на месте оплатить разбитый товар. В итоге они забрали бабушку и ребенка. Не оставлять же девочку одну. Плюс ко всему в отделение поехал охранник магазина для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Находились они там не так уж и долго. Разбирательство началось сразу же по приезде. Была проведена беседа по факту выяснения всех обстоятельств. Когда женщина просила, ей без всяких проблем давали воду. После пенсионерку спокойно, по-доброму проводили. Сотрудники не превышали своих полномочий.

В РУВД отметили, что по данному факту начата проверка. 

 
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