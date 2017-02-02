Официальные лица путаются в комментариях: как белорусы будут пересекать границу с РФ?

Ничего не меняется или все-таки меняется?

В МИД упрекнули российскую сторону за введение погранзоны без предварительного уведомления

Суриков: для белорусов и россиян ничего не меняется

Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил газете «Союзное вече» следующее:

– Для граждан Беларуси и России никаких досмотров и таможенного контроля вводится не будет. Нет никакого ужесточения режима нахождения в районе у границы для белорусов и россиян. Просто нужно брать с собой паспорт. Он в принципе всегда должен быть у гражданина.

Погранслужба ФСБ РФ: у всех белорусов в поездах будут проверять паспорта

Представитель погранслужбы ФСБ заявил БелаПАН:

– Для граждан Беларуси, которые пересекают границу с Россией, все останется как раньше: при себе нужно иметь только паспорт, никаких дополнительных документов не требуется.

По его словам, решение российской стороны касается граждан третьих стран, которые едут из Беларуси в Россию.

В ведомстве также сообщили, что на границе будут стоять пограничники и проверять у всех въезжающих паспорта. В поездах при пересечении границы российские пограничники также будут проверять паспорта: «Ориентируйтесь на то, что они всех будут проверять».

В региональных пограничных управлениях ФСБ TUT.BY пояснили:

— Там стоит шлагбаум, у вас проверят документы. Если вы следуете через погранзону транзитом, например, из Минска в Москву по федеральной трассе, достаточно паспорта. Но если вы едете в пограничную зону в гости, на охоту или собирать грибы, нужно будет получить пропуск в пограничных управлениях ФСБ. Это бесплатно, но занимает время.

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