В белорусском МИД упрекнули российскую сторону за введение погранзоны

В МИД Беларуси прокомментировали решение России об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе.

На сайте министерства приводится ответ начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси Марии Ваньшиной на запрос TUT.BY:

«Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ. На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта.

Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления.

К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России.

С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы.

Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны».

Ранее политолог Александр Класковский заявил «Салідарнасці», что в решении России видит признаки «постепенного демонтажа Союзного государства».