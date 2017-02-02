Родители школьников: «Никакие законы поборы не остановят»

Министерство образования официально запретило родительским комитетам собирать деньги в школах и детских садах. Избавит ли это родителей от сборов на так называемые нужды класса и подарки для педагогов?

Теперь деньги на нужды школы и детсада родители должны будут перечислять только на расчетный счет в банке. Принимать решение, в чем нуждается учреждение и на что потратить родительские взносы, будет попечительский совет.

Хотя директора барановичских учебных заведений отрицают тот факт, что родительские комитеты собирают деньги, ни для кого не секрет, что на самом деле – собирают: на салфетки, писчую бумагу, подписку, подарок учителю к очередному празднику.

И, по мнению родителей, с которыми пообщалась Intex-press, после введения запрета ничего не изменится.

– Никакие законы поборы не остановят. Как собирали деньги, так и будут собирать, только тайно и скрытно. В том числе и на подарки педагогам, суммы на которые определяются аппетитами самих воспитателей или желанием подхалимажа со стороны некоторых родителей, – отметила одна из опрошенных.

А горожанка Татьяна считает, что ничего не изменится до тех пор, пока государство не начнет выделять на образование больше денег, как это делается в европейских странах.

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