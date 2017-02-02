«Это признаки постепенного демонтажа Союзного государства»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал «Салідарнасці» российскую версию причин установления контроля на границе, а также другие аспекты двухсторонних отношений Беларуси и России.

По мнению Александра Класковского, версия о том, что причиной установления Россией пограничной зоны стал безвизовый режим между Беларусью и 80 странами мира, не выдерживает критики.

Фото Госпогранкомитета Беларуси

— Во-первых, белорусские власти предварительно информировали Москву о таком намерении. И, судя по всему, каких-либо категорических возражений не встретили. Во-вторых, белорусская сторона подробно объяснила, что этот режим касается только тех, кто прибывает в Беларусь через национальный аэропорт «Минск». Там жесткий контроль, дай бог российским пограничникам так усердствовать. Тем более, компетентные люди говорят, что проверка осуществляется сразу по двум черным спискам — белорусскому и российскому. Поэтому, изображать все так, будто сейчас из Беларуси в Россию хлынет поток террористов и других сомнительных личностей, это раздувание из мухи слона, — подчеркнул эксперт.

Собеседник напомнил, что еще совсем недавно отсутствие границы выдавалось за достижение. Сейчас же это обстоятельство трактуется Москвой в качестве негативного фактора.

— У Беларуси и раньше был безвизовый режим с проблемными и вызывающими раздражение у Москвы странами. Я думаю, что это только повод, а эти меры, скорее всего, продиктованы общим тотальным кризисом двухсторонних отношений. И, соответственно, ростом недоверия между партнерами. Российская сторона подозревает белорусскую в каких-то кознях, потенциальных пакостях. Также и в Минске сейчас косо смотрят на действия Москвы, это мы видим по комментариям самых высоких официальных лиц Беларуси, — сказал Александр Класковский.

По его словам, установление Россией пограничной зоны на границе с Беларусью можно расценивать, как признаки постепенного демонтажа Союзного государства, которое не выдержало проверки временем. Слишком разные оказались интересы союзников и слишком фальшивыми были слова о так называемой братской интеграции:

— Может это и к лучшему. Ведь оппоненты белорусского режима давно говорили о том, что нужно устанавливать полноценную границу между государствами и строить нормальные отношения, а не на основе сомнительных принципов, вроде «нефть в обмен на поцелуи». Тем более, что они больше не работают.

«Незаметно войска к границе не подтянешь»

Комментируя появляющиеся в интернете версии о том, что Россия может использовать введение пограничной зоны в военных целях, политический обозреватель напомнил о событиях на востоке Украины:

— Я думаю, что у белорусской разведки достаточно глаз и ушей по ту сторону границы. Двумя батальонами ведь Беларусь не возьмешь. Понятно, что речь идет о бригадах, дивизиях, о достаточно большом количестве техники. То есть, в любом случае это будет заметно. Кроме того, учитывая то, как сейчас все сливается в интернет даже самими российскими солдатами, как это было на Донбассе, это будет секретом полишинеля.

Зачем Лукашенко зовут в Москву

Говоря об анонсированной российской стороной встрече Лукашенко и Путина, во время которой будет обсуждаться проблема поставок энергоносителей, эксперт подчеркнул:

— Для меня это выглядит, как попытка Кремля развязать этот конфликт. Я не думаю, что в Москве получают удовольствие от этой ситуации. Да, они сильнее. Они могут нажимать на самые разные рычаги. Но у Путина и так много других причин для головной боли, он думает, как с Трапмом найти общий язык. Беларусь — это такой раздражающий фон. И мне кажется, что анонс этой встречи, это как раз демонстрация доброй воли Москвы: давайте встречаться, разговаривать.

Сработает ли этот жест? У Александра Класковского на этот счет есть сомнения:

— В конце года белорусский лидер уже летал в Москву, но в итоге было гробовое молчание. Дело ведь не в том, чтобы организовать встречу. Вопрос в том, на каких условиях Москва готова идти на компромис. Видимо, слишком трудные для белорусского руководства условия выставлены. И если, допустим, на новой предполагаемой встрече будет ребром поставлен вопрос о размещении в Беларуси авиабазы в обмен на поставки нефти или рассрочку по долгам, я не уверен, что белорусский руководитель пойдет на этот шаг.

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