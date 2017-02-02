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Общество
02.02.2017
Учителя Молодечно поддержали материально артиста Харатьяна

Вот что написала читательница «Нашай Нівы» Ольга Залесская.  

«27 февраля — «День учителя» в Молодечно. Именно в этот день учителя города поддержали материально артиста Дмитрия Харатьяна, который устраивал творческий вечер во Дворце культуры города.

Видимо, у артиста совсем тяжелое материальное положение, раз уж учителя города и района вынуждены были заполнить зал дворца и таким образом дать заработать артисту. Все оно ничего, если бы добровольно шли люди на вечер. Учителя были вынуждены идти. А заполнить зал таким образом решило руководство Дворца и отдел образования. А как же иначе, хороший способ оплачивать гастроли российских артистов.

А Дмитрий Харатьян во время вечера, наверное, подумал, что попал на День учителя. Но что ему… Главное, чтобы гастроли оплатили.

На сайте Дворца указано, что ежегодно проводится здесь 400 мероприятий. Не спит руководство Дворца, не спит. А жителей города эти цифры не радуют, люди отмечают малое количество знаковых для белорусской культуры мероприятий».

 
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