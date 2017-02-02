Лукашенко заявил о своей новой должности

Главным инспектором по соблюдению прав человека должен быть президент, заявил Александр Лукашенко на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Виктора Рябцева.

Фото пресс-службы главы государства

Глава государства отметил, что от Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека.

– У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека - право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), – если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент, – заявил Александр Лукашенко.

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