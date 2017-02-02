Невзоров: За Поклонской стоит богиня глупости

Ведущие попросили публициста Александра Невзорова прокомментировать эту ситуацию. В частности, прозвучал вопрос, кто стоит за Натальей Поклонской.

― Есть Клио, богиня истории, ― ответил Невзоров. ― Есть Терпсихора, да? Но нет богини глупости. Вот за Поклонской стоит именно она…

Практически все депутатские глупости поддерживаются и одобряются. У нас есть те 86%, которые тащатся от любой глупости, и которые эту глупость воспринимают как основу своего собственного мировоззрения.

Глупость ведь гораздо удобнее, чем скепсис, чем поиск, чем критическое осмысление или попытка находить причинно-следственные связи. Глупость вообще необыкновенно комфортное состояние.

Публицист также отметил, что, если другие страны заняты астрономическими открытиями или созданием адронного коллайдера, то Россия тем временем собирается удивить мир по-своему:

― Намечено расширение крестоходного движения, и это крестоходное движение собирается совершить крестный ход из Москвы – как вы думаете, куда?.. В Москву, обойдя земной шар. Это мы получим еще один «Адмирал Кузнецов», еще одно позорище в виде всяких антисанитарного вида воцерковленышей и богомольных старушек, которые попрутся через весь мир компрометировать Россию…

Невзоров: «В результате очередной трепанации черепа России в нем опять обнаружена вата»