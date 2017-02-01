Что изменится с введением пограничной зоны между Россией и Беларусью?

Директор ФСБ приказал установить пограничную зону на границе с Беларусью. Что это означает для граждан двух государств?

В приказе четко оговорены конкретные координаты — где именно будут располагаться пограничные зоны. По закону о государственной границе проход людей или въезд машин в пограничную зону осуществляется по паспортам или пропускам, отмечает Медуза.

Места и время работы пропускных пунктов должны определить областные отделения погранслужбы.

На многие вопросы о пограничном режиме пока нет ответов. Неизвестно, к примеру, каким будет досмотр на пограничных зонах, и сколько времени будет занимать прохождение границы.