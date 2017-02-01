Карпенко попал под огонь критики за высказывание об описавшемся школьнике

Новый министр образования сделал в среду сразу несколько заявлений, с которыми большинство вряд ли согласится.

Во-первых, Игорь Карпенко так прокомментировал инцидент с второклассником, который не смог добежать в минской школе до туалета после урока:

— То, что там написано (в публикации об инциденте – С.), не совсем соответствует действительности. Конечно, это ненормально, если не выпустили ребенка. Но я бы хотел сказать, и для прессы в том числе: такие интимные подробности неправильно выносить на публику. Сегодня и родитель, и учитель — это взаимосвязанные партнеры в образовательном процессе. Я бы все-таки рекомендовал родителям и учителям эти вопросы решать индивидуально, персонально, а не выносить на широкий суд общественности, тем самым нанося вред ребенку.

Многие на дискуссионной площадке Talks.by с министром не согласились. Вот два примера комментариев.

«Министр вместо того, чтобы принять конкретные решения, говорит, что не надо выносить сор из избы».

«Вот вся суть чиновничьего государства РБ, созданного за 23 года: над вашим ребёнком издеваются – не поднимайте шума, терпите сами, и пусть ребёнок привыкает терпеть».

Фото Виктора Гилицкого, Комсомольская правда в Белоруссии

Во-вторых, Игорь Карпенко вновь попал под огонь критики, высказавшись о шестом школьном дне (цитируется по TUT.BY).

— Пресса как-то очень негативно на это (приказ о шестом школьном дне) отреагировала. Как-то набросились на министра, что я чуть ли не заставляю учителей поголовно работать в субботу. Но у нас никто не отменял шестой школьный день, у нас шестидневная рабочая неделя в системе образования. Мы не говорим о том, что все поголовно должны строем прийти и находиться в это время в школе. Сделайте нормально расписание и дайте возможность родителям прийти в школу и пообщаться с учителями, обсудить вопросы, – сказал министр образования.

На форуме Игорю Карпенко напомнили, как обстоят дела на самом деле.

«Во-первых, у нас не шестидневная рабочая неделя в системе образования. У каждого учителя должны быть два выходных дня, и если он работает с понедельника по пятницу, то в субботу и воскресенье должен получить заслуженный отдых. Во-вторых, приходить и спрашивать «а как там мой ребенок» надо на родительских собраниях, которые раз в четверть проходят. Почему на них присутствуют родители не всех учеников - вопрос к ним и их проблема. А министр этот выдал идею бессмысленную, подписал какую-то бумажку, а людям с этим живи, да еще так, чтобы никто сверху по мозгам не ездил. Тупость».

Третье сделанное Игорем Карпенко в среду заявление, с которыми большинство вряд ли согласится, касалось возможности зачисления в школу с 5 лет.

– У нас и сегодня иногда принимаются такие решения. Раньше обязательно было необходимо писать письмо в Министерство образования и получать согласование. Давайте скажем откровенно: что, министр знает лучше конкретной психологической службы школы, родителей, медиков на местах, какого ребенка зачислить, а какого нет? Эти вопросы они лучше знают. Поэтому эти права будут им делегированы, – сказал министр образования.

Его аргументы убедили не многих.

«Здаецца, усё добра гучыць: больш самастойнасці на месцы будзе. А на справе выйдзе толькі тое, што карупцыя павялічыцца», – пишут на форуме.