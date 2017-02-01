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Политика
01.02.2017
Салiдарнасць
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью

Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы России».

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее пограничные зоны на границах субъектов РФ с Беларусью не было.

Напомним, что 9 января Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Беларусью безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался.

Ранее стало известно, что на рейсах Минск-Москва во всех российских аэропортах начали проверять паспорта.

 
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