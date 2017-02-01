Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Что изменится с введением пограничной зоны между Россией и Беларусью?
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
В минской больнице в первую очередь обслуживают иностранцев, а не белорусов
Доходит до абсурда: в регионах возмущены, что в «тунеядцы» записывают всех подряд
Как врет НТВ – на примере фильма про Навального
МЗС Польшчы: Дамова зь «Белсатам» спыненая
Фотофакт: Польские таможенники нашли в пустых бревнах 600 тысяч сигарет из Беларуси
Рубль сдал к доллару и евро
Белорусского фотографа вызывают на допрос в Москву
Женщине, которая залезла на кран, вручили новую повестку на выселение
Лукашенко 3 февраля проведет «Большой разговор с Президентом»
Туск призвал ЕС объединиться против Трампа
По инициативе России: из Беларуси выслали украинского журналиста
Житель Барановичей должен выплатить $ 25 тысяч за аварию, в которой не участвовал
Ночью до -12°С, днем до +2°С
В Конго сбили вертолет Ми-24 с белорусским экипажем
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В минской школе директор не выпустила второклассника в туалет — тот описался
На российском «Первом канале» показали сюжет о белорусских «тунеядцах»
Как прощались с Александром Тихановичем
«Школа — это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял»
Романчук: «Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як нас выхоўваюць арыштамі
Что известно о застройщике «жирной» недвижимости, из-за которого пенсионерка забралась на кран
Жыве прыстасаванства!
Что мешает белорусам жить хорошо
«Америка — живая страна с неубитым народом, в отличие от России с населением-зомби»
Наташа и «прынцы»
Интервью с крана: «У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в Минске»
Госдолг Беларуси за месяц вырос еще на 100 миллионов долларов. Кому?
Невзоров: Зачем столько денег вкладывать в собственную виселицу?
Василий Шлындиков о приговоре Муравьеву: «Обидно, что вот так запросто уничтожили человека»
Что нужно знать, если вас «пригласили» на допрос
Первое восстание в ГУЛАГе
«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
За что мы любим Тихановича: главные хиты музыканта
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шахматный узор, который засняли астронавты НАСА
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
От Мэрилин Монро – до Рианны: кто из звезд не стеснялся показывать соски
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
01.02.2017
Настасья Занько, Onliner.by
В минской больнице в первую очередь обслуживают иностранцев, а не белорусов

Минчанин говорит, что периодически ходит в 4-ю городскую клиническую больницу на диагностику. Сидя в очереди, мужчина заметил, что перед ним провели нескольких иностранцев без очереди, а когда возмутился, медсестра ответила: «Так положено».

— Ладно бы эти пациенты были в плохом состоянии, им требовалась помощь, но на вид ребята совершенно здоровы, — объяснил читатель. — Когда я попал на прием, то спросил у врача, мол, что за ситуация. Он смутился и объяснил, что это согласно приказу главного врача, по которому иностранцам в больнице обеспечивают первоочередной прием. Я не поверил и попросил показать этот приказ. Врач куда-то отлучился и принес мне копию приказа по 4-й клинической больнице №463 «Об экспорте медицинских услуг в больнице».

В приказе, который нам переслал читатель, действительно есть пункт №8, который дает прямое указание на прием иностранцев в первую очередь: «Врачи-специалисты (заведующие) диагностических отделений обеспечивают первоочередной прием иностранных граждан».

— Мне очень интересно, почему белорусы, которые платят налоги, не имеют такого права? На каком основании принято это распоряжение и как это понимать? Хотелось бы получить аргументированное объяснение, — подытожил мужчина.

Onliner.by дозвонился до руководства ГКБ №4. Там подтвердили, что приказ на самом деле существует.

— Если есть экстренные показания для диагностики, то понятно, что этот человек отправляется на диагностику в первую очередь, не важно, иностранец он или белорус, — объяснили в больнице. — Но при плановом приеме в случае, если есть иностранец, то его пропускают в первую очередь. Это не так часто бывает. Его обычно сопровождает специалист-маркетолог внебюджетного отдела. Она проводит его к врачу-специалисту. Иностранцы в очередях не сидят. На наш взгляд, это абсолютно правильно. Мы же должны развивать экспорт услуг.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:13)
Главное
Юлия Чернявская: «Гнев белоруса существует в затаенном, утробном варианте»
Страна упущенных возможностей, или Что тянет Беларусь ко дну
Почему зарплаты белорусов должны быть не меньше, чем у поляков
На стройке «Олимпик Парка» женщина в знак протеста забралась на башенный кран
«Школа — это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял»
Романчук: «Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY