«Когда в отставку? Кто преемник?»

«Салідарнасць» опросила потенциальных и приглашенных участников «Большого разговора с президентом», намеченного на 3 февраля.

Эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич сказал, что пока не готов говорить о своем вопросе главе государства, тем более, что ему предложение участвовать в беседе не поступало. Политолог согласился рассказать о возможных причинах, побудивших власти организовать встречу.

— Лукашенко традиционно проводит подобные пресс-конференции в начале года. Раньше на них приглашали только государственную прессу, позже стали допускать представителей негосударственых СМИ. А сейчас решили задействовать более широкий вариант.

По словам политолога, главе государства необходимо встречаться с общественностью, чтобы рассказать людям, куда мы идем, чего нам всем ждать, убедить народ в том, что все будет хорошо.

— Зарубежные политики проводят подобные встречи регулярно. У нас из-за отсутствия демократии такие разговоры проводятся раз в год. Хорошо, что хоть так.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич первым делом спросил бы, когда Александр Лукашенко уйдет в отставку, чтобы не доводить белорусов до отчаяния.

— Не должно быть ни декретов, ни указов. Страна должна жить согласно законам. В Беларуси нужно провести свободные и демократичные выборы — без подтасовок, при участии в избирательных комиссиях независимых членов и наблюдателей.

— Я, наверное, и вопросов не задавал бы, а только возражал. Мне ясно и без него, что происходит. Я со стороны вижу, что вот этого глава государства не понимает, а вот это он не так делает. Не буду же я задавать вопрос: «А почему вы это делаете не так, как надо?» — рассказал экономист Леонид Злотников.

Эксперт готов публично спорить с Лукашенко, оппонировать ему. Но, по его словам, его на встречу не пригласили, а если бы и пригласили, то спорить с главой государства там не дадут.

— Если б это была дискуссия, я бы с удовольствием принял в ней участие. По многим принципиальным вопросам, которые касаются экономики, политики и так далее, — рассказал собеседник.

Экономист высказал мнение о том, чем может закончиться встреча с Лукашенко:

— Последнее слово всегда будет за ним. Он будет отвечать так, как ему выгодно. И это превратится в пиар-акцию в пользу главы государства.

От редакции независимой газеты «Наша Ніва» на встречу с Лукашенко пригласили заместителя главного редактора Дмитрия Панковца, который и ранее участвовал в пресс-конференциях главы государства.

По словам журналиста, редакция издания пока только собирается коллегиально подготовить вопросы к встрече.

— Вопросов много. Это и вопрос границы с Россией, через которую к нам поступают наркотики. И отношение государства к Светлане Алексиевич. И вопрос о преемнике Александра Лукашенко.