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Общество
01.02.2017
Доходит до абсурда: в регионах возмущены, что в «тунеядцы» записывают всех подряд

В Барановичах в налоговой инспекции ежедневно около 100 человек пытаются доказать, что их посчитали тунеядцами по ошибке, пишет intex-press.by.

Большинство «тунеядцев», которые приходят в налоговую, – те, кто работал, учился или длительное время жил за границей, женщины, воспитывающие детей до 7 лет.  Иными словами те, кто может быть освобожден от уплаты сбора. В инспекции не отрицают, что ошибки есть, но объясняют это новой практикой и отсутствием общей базы.

–  К тому же многие документы раньше велись вручную, – поясняют там.

С возмущением, что в «тунеядцы» записывают всех подряд, в редакцию обратились горожане.

Ирина Лешок пришла в налоговую вместо своей невестки. В 2015 году девушка училась на очном отделении в Витебске. Чтобы оспорить статус тунеядца, невестке пришлось писать запрос в университет. Фото: Евгений Тиханович

Так, Роман рассказал, что извещение получила его жена. Хотя в семье воспитывается трое детей.

– В письме написано «Сбор на финансирование государственных расходов». Какие расходы? Если и ходим в городскую поликлинику, то анализы платные, УЗИ платные. Школа бесплатная? Тоже неправда, поборы на поборе, – возмущается Роман.

Юлия с 2016 года находится в декретном отпуске. Чтобы сходить в инспекцию, девушке пришлось просить бабушку присмотреть за восьмимесячной дочкой.

– Даты рождения детей пересчитали на калькуляторе, и налоговый инспектор при мне порвал это письмо, – рассказала она.

Андрей получил извещение на имя дочери, которая летом 2016 года закончила вуз и по распределению работает в Бресте.

 – В то время, которое указано в извещении, дочка была студенткой. Неужели это недоступная для налоговой информация? Почему из-за чьей-то ошибки я должен кому-то что-то доказывать? – отметил он.

А Валерий рассказал, что его соседи получили извещение на имя своего умершего сына:

– Родители, конечно, в шоке были. Этот парень был моим одноклассником, он умер 12 лет назад. Не знаю, по каким спискам рассылают эти письма, но эта ситуация начинает доходить до абсурда.

 
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