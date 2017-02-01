На юго-востоке Украины — снова война. Фотографии

В конце января 2017 года на востоке Украины возобновились масштабные боевые действия. Больше других пострадал город Авдеевка (контролируется вооруженными силами Украины) и некоторые районы Донецка (под контролем сепаратистов).

Между этими городами меньше четырех километров, на этом узком участке и происходят обстрелы. «Медуза» показывает, что там происходит прямо сейчас.

Сотрудники подразделения медицинской службы армии Украины в Авдеевке 30 января 2017 года. Фото: Алексей Филиппов / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенная после обстрелов парикмахерская на окраине Донецка, 31 января. Фото: Игорь Маслов / Sputnik / Scanpix / LETA

Украинский военный показывает куски шрапнели из ямы, образовавшейся после попадания снаряда, 31 января. Фото: Инна Вареница / AP / Scanpix / LETA

Раненый в Авдеевке солдат украинской армии; всего, по разным данным, здесь погибли от трех до 15 военнослужащих Украины, десятки человек ранены, 31 января. Фото: Инна Вареница / AP / Scanpix / LETA

Пункт раздачи дров в Авдеевке, где порядка 20 тысяч человек остались без отопления, 31 января. Фото: Алексей Филиппов / AFP / Scanpix / LETA

Жилой дом в Донецке после обстрела города украинской армией, 1 февраля. Фото: Ирина Геращенко / Sputnik / Scanpix / LETA

Квартира одной из многоэтажек Донецка после попадания снаряда, 1 февраля. Фото: Ирина Геращенко / Sputnik / Scanpix / LETA

Разрушенный обстрелами магазин в Донецке, 1 февраля. Фото: Ирина Геращенко / Sputnik / Scanpix / LETA

СМС в Авдеевке: «ВСУшник, ты лишь мясо для командиров»