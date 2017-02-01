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Экономика
01.02.2017
Константин Похольчик
Цифра, которая за пару лет превратилась для властей из реалистичной — в мечту

Недавний визит председателя правительства Сербии Александра Вучича в Минск заставил нас обратить внимание еще на один провал, которым завершились многолетние старания белорусских властей.

Александр Вучич и Андрей Кобяков. Фото пресс-службы Совета министров

На встрече с сербским коллегой Андрей Кобяков заявил:

– В 2016 году в условиях непростой экономической ситуации наши показатели значительно снизились. Однако потенциал экономик позволяет выйти на более интенсивный уровень экономического взаимодействия. Нарастить товарооборот с Сербией до $ 500 млн в ближайшие годы.Это реальная планка двустороннего сотрудничества.

Что любопытно: об этой цифре чиновники регулярно заявляют с тех пор, как Александр Лукашенко восемь лет назад посетил Сербию. Сам глава Беларуси лично вновь обозначил вышеуказанную цель в 2015-м. Его оптимизм можно было понять – в том году товарооборот между странами составил около $ 250 млн.

Но в прошлом году случился провал, о котором Кобяков не стал рассказывать с упоминанием цифр. Тем временем данные Белстата свидетельствуют: товарооборот между Беларусью и Сербией за январь-ноябрь 2016-го сократился до примерно $ 100 млн. Что, таким образом, превращает для наших властей реалистичную цифру в мечту.

Впрочем, те, похоже, не унывают и не смущаются. И по-прежнему ставят перед собой задачу многолетней давности. Цитата из сюжета телеканала СТВ о визите премьера Сербии: «Задача стран – увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США. Судя по динамике, планка реальная».

 
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