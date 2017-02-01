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01.02.2017
«99% оказалось за бортом благополучия, а 1% рулит, губит и правит»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о двух годах убитого времени.  

«Друзья, рекомендую внимательно изучить эту простую таблицу. В ней – вся правда про эффективность, качество и конкурентоспособность белорусской социально-экономической модели «Хрустальный сосуд».

Вот пересчёт основных показателей белорусской экономики в $ -долларах. В 2014-м году грянул гром. Случился очередной обвал. Были приняты пожарные, экстраординарные меры. Власти убеждали нас, что кризиса нет. Принимали десятки программ, планов и дорожных карт. Обещали быстро восстановить рост, диверсифицировать экономику, повысить зарплату и укрепить социальную защиту.

2015-2016гг. – два года убитого времени, разрушенных возможностей, размазанных номенклатурных соплей по вконец дискредитированному полю советской политэкономии.

2015-2016гг. – два года номенклатурного высокомерия, жестокости контрольных органов, беззащитности предпринимателей и быстрого сползания страны в бедность.

2015-2016гг. – два года игнорирования властями профессионалов, выпячивания очковтирателей и затягивания поясов домашних хозяйств.

2015-2016гг. – два года растущей несправедливости, аморальности и бесчестия.

Такого обвала не было с первой половины 1990-ых.

За 2015-2016гг. ВВП в долларовом выражении потерял $ 28,63 млрд. или 37,8%.

Промышленность сократилась на $ 25,7 млрд. или на 39,3%

Сельское хозяйство «просело» на $ 5,23 млрд. или на 40,6%.

Инвестиции в основной капитал обрушились на $ 11,86 млрд., на 56,7%

Розничный товарооборот сузился на $ 12,1 млрд., на 40%.

Экспорт товаров упал на $ 12,7 млрд., на 35,1%.

Доходы бюджета сократились на $ 11,1 млрд. или на 36,5%.

При этом А. Лукашенко и его Вертикаль продолжают настаивать на том, что кризиса нет, что он в головах, что их, VIP-номенклатурная модель, работает и не нуждается в замене. Тогда пусть объяснят, почему мы так стремительно летим вниз. Отдельные «профессора» кислых щей уже поспешили определить в качестве виновника …. капитализм и либерализм. Мол, вот вам последствия чрезмерной либерализации экономики. И такие лжеучёные получают деньги налогоплательщиков и зомбируют белорусских студентов в лучших вузах Беларуси. Получается, что А. Лукашенко чуть ли не собрал вокруг себя скрытых либералов. Бред, полная чушь, но чего не сделаешь ради PR-а и возможности попасть в обойму близких к главе страны советников?

Беларусь – классический пример централизованной, авторитарной, номенклатурно плановой, зарегулированной экономики. А. Лукашенко хотел построить мини-СССР – он его и построил. В этой модели минимум-миниморум политических, гражданских и экономических свобод. Оглушительный провал 2015-2016гг. – это прямое следствие отстранения людей от управления активами, имуществом и ресурсами.

Это прямое следствие гонений на предпринимателей.

Это прямое следствие всевластия, безнаказанности и безответственности государственных монополий и номенклатурных фаворитов.

И это ещё не дно. Падение продолжается. Корабль быстро плывёт на рифы, а командир проводит совещания, перетрахивает кадры из одной и той же обоймы, уподобляется Жеглову с его «вор должен сидеть в тюрьме» и зажимает гайки по всем направлениям. Он выбрасывает из корабля белорусской экономики профессиональных, умных управленцев, высококлассных специалистов, оставляя у руля подпевал, прихлебал и работников водевильного жанра. Они вообще не в курсе, вне темы. На любые вопросы они отвечают мантрой «Беларусь – социально ориентированное государство с народно избранным президентом. Кто против – того за борт».

Вот так и получается, что в стране 9,5 миллионов населения 99% оказалось за бортом благополучия, справедливого суда, честного труда и адекватного вознаграждения. 1% рулит, губит и правит. За наш с вами счёт».

Фото Ярослава Романчука

 
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