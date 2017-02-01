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01.02.2017
Салiдарнасць
Фотофакт: Польские таможенники нашли в пустых бревнах 600 тысяч сигарет из Беларуси

Контрабандисты переправили товар в сосновных бревнах, в которых просверлили отверстия.

Сотрудники Варшавского центрального следственного бюро полиции при поддержке Таможенной службы Варшавы и Белостока задержали в Сокулке контрабанду в почти 600 тысяч сигарет.

Преступники придумала довольно хитрый способ переправить контрабанду из Беларуси, сообщает сайт cbsp.policja.pl. Сигареты они спрятали в сосновых бревнах длиной 6 метров, просверлив в древесине отверстия диаметром 10 см. Отверстия были незаметно и прочно заделаны снаружи и открыть их удалось только с помощью силы, а в некоторых случая и бензопилы.

Бревна с контрабандой привезли из Беларуси железной дорогой.

Стоимость спрятанных сигарет, по подсчетам таможенников, составила около 400 тысяч злотых. Согласно выводам экспертов Центрального следственного бюро полиции, если бы такое количество нелегальных сигарет попало на польский рынок, казна понесла бы убытки в 700 тысяч злотых.

Начато дело, которое направили на дальнейшее рассмотрение Таможенной службы в Белостоке.

 
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