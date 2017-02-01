Белорусского фотографа вызывают на допрос в Москву

Александра Васюковича, выставку которого разгромили в Москве, подозревают в пропаганде «Правого сектора».

Белорусскому фотографу Александру Васюковичу пришло письмо от СК России по Москве, сообщил фотограф на своей странице в Фейсбуке. Следственный комитет сообщает, что проводит проверку по выставке «Прямой взгляд», которая прошла у белоруса в 2016 году.

В письме, подписанном следователем Морозенко, говорится: идет проверка по обращению депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка города Москвы Дмитрия Захарова. Депутат считает, что на выставке «Прямой взгляд» демонстрировались работы, пропагандирующие запрещенную в России организацию «Правый сектор». Авторы выставки — фотографы Сергей Лойко и Александр Васюкович.

Белорусского фотографа просят прибыть в следственный отдел по Таганскому району Москвы для объяснений.

— Письмо получил сегодня по электронной почте. Направил ответ, что живу в Беларуси и не могу приехать в Москву в ближайшее время, — отметил в разговоре с TUT.BY Александр Васюкович.

Напомним, 28 сентября в Москве в Центре документальной фотографии FOTODOC проходила творческая встреча с белорусским фотографом Александром Васюковичем. Васюкович занял первое место в номинации «Конфликт» на международном фотоконкурсе «Прямой взгляд 2016». Здесь же можно было увидеть его фотографии, на которых запечатлены одиночные и групповые портреты участников добровольного батальона «Донбасс», сделанные Васюковичем во время поездки на фронт летом 2014 года. Через какое-то время Васюкович вновь связался с героями своих фото, чтобы узнать их судьбу. На фотографиях своего проекта он кратко обозначил, кто из солдат остался жив, кто был ранен, попал в плен или погиб.

Во время творческой встречи в зал пришел московский художник Антон Беликов и начал закрашивать снимки Васюковича краской из баллончика. «Вы — скромный фашист! Я презираю вас... Что вы делаете? Это же убийцы! Они убивали женщин и детей. А вы приезжаете в Москву и вешаете их фото здесь! Вы — улыбающийся гадёныш. Как вам не стыдно?» — говорил Беликов Васюковичу.

Процесс уничтожения выставки белорусского фотографа снимал канал «Рен-ТВ». Еще через день выставка белоруса была окончательно уничтожена людьми, которые назвались представителями казачества.

Справка. Александр Васюкович, 30 лет. Родился и живет в Минске. В фотожурналистике с 2011 года. В 2012 году получил Гран-при конкурса «Пресс-фото Беларуси» и первое место «Пресс-фото Беларуси — Мультимедиа».