Женщине, которая залезла на кран, вручили новую повестку на выселение

31 января после отчаянной акции протеста Галины Игнатович, чиновники Мингорисполкома пообещали отложить выселение семьи из их дома на неделю.

Вместе с тем сообщалось о возможном новом судебном заседании. Его дата пока не известна, 3 февраля в суде Центрального района Минска должна пройти предварительная встреча с опросом сторон спора и выяснением их позиций.

Однако утром 1 февраля сын Галины Игнатович Алексей в разговоре с Еврорадио сообщил, что несколько часов назад их дом посетили судебные исполнители, которые вручили жителям повестки о выселении. По словам Алексея Игнатовича, оно должно состояться в 11 часов 7 февраля.

«Я пока не могу сказать что-то более конкретное. Нам вручили эти повестки и сказали, что всё, это окончательное решение», ― говорит Алексей Игнатович.

Конфликт между Игнатовичами и компанией «Тапас», которая занимается строительством жилого комплекса «Олимпик-Парк» на месте, где стоит дом семьи, длится уже несколько лет. По мнению застройщика, Игнатовичи целенаправленно прописали 11 человек в своём доме размером 116 квадратных метров, чтобы получить большую компенсацию. В частности, говорится о том, что уже во время судебного процесса Галина Игнатович развелась со своим мужем, а он женился на другой женщине.

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В свою очередь, Галина Игнатович вместо квартиры в Минске, где должна будет жить вместе с бывшим мужем и его новой женой, требует денежную компенсацию от застройщика («Тапас» готов дать Игнатовичам только три двухкомнатные квартиры). Она заявляет, что не хочет жить в Минске вместе со своим бывшим мужем.