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Скандалы
01.02.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
Женщине, которая залезла на кран, вручили новую повестку на выселение

31 января после отчаянной акции протеста Галины Игнатович, чиновники Мингорисполкома пообещали отложить выселение семьи из их дома на неделю.

Вместе с тем сообщалось о возможном новом судебном заседании. Его дата пока не известна, 3 февраля в суде Центрального района Минска должна пройти предварительная встреча с опросом сторон спора и выяснением их позиций.

Однако утром 1 февраля сын Галины Игнатович Алексей в разговоре с Еврорадио сообщил, что несколько часов назад их дом посетили судебные исполнители, которые вручили жителям повестки о выселении. По словам Алексея Игнатовича, оно должно состояться в 11 часов 7 февраля.

«Я пока не могу сказать что-то более конкретное. Нам вручили эти повестки и сказали, что всё, это окончательное решение», ― говорит Алексей Игнатович.

Конфликт между Игнатовичами и компанией «Тапас», которая занимается строительством жилого комплекса «Олимпик-Парк» на месте, где стоит дом семьи, длится уже несколько лет. По мнению застройщика, Игнатовичи целенаправленно прописали 11 человек в своём доме размером 116 квадратных метров, чтобы получить большую компенсацию. В частности, говорится о том, что уже во время судебного процесса Галина Игнатович развелась со своим мужем, а он женился на другой женщине.

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В свою очередь, Галина Игнатович вместо квартиры в Минске, где должна будет жить вместе с бывшим мужем и его новой женой, требует денежную компенсацию от застройщика («Тапас» готов дать Игнатовичам только три двухкомнатные квартиры). Она заявляет, что не хочет жить в Минске вместе со своим бывшим мужем.

 
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