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Политика
01.02.2017
Салiдарнасць
Лукашенко 3 февраля проведет «Большой разговор с Президентом»

Пользователи Сети уже окрестили это мероприятие «Большой Stand up» в Минске.

«Большой разговор с Президентом» — мероприятие под таким названием Александр Лукашенко проведет 3 февраля. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, президент планирует встретиться с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Отмечается, что в мероприятии примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция встречи начнется в 10 часов 3 февраля.

Пользователи Сети сразу же предложили свои версии называния мероприятия, среди которых «Большой Stand up в Минске» а также предположили, о чем будет говорить президент в эфире. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Старые песни о главном».

«Когда уже мы сможем задать ему вопрос? А не слушать сказки отредактированные?»

«Шоу маст гоу ан! Хлеба и зрелищ! С хлебом (чаркршкварка) напряг, поэтому кушайте белорусы зрелище!»

«После всего этого мне бы было стыдно перед широкой аудиторией показываться».

«Ну вот, 3 февраля наш кормчий сообщит нам точный срок, когда мы начнём получать папиццот!»

«Зачем вообще что-то слушать, если можно просто зайти в магазин и посмотреть на цены, поискать работу и посмотреть на зарплаты?»

«Будет словами «кормить» узаконенных тунеядцев, чтоб правильно деньги выплачивали. Чтоб не ходили на митинги 15.02 и в другие дни».

«Состоится большой разговор. По результатам разговора будут, надо полагать, сделаны соответствующие оргвыводы в отношении населения. Скорее всего, населению объявят «выговор». Но не исключено, что часть населения уволят...»

«А тунеядцам и ИП дадут задать вопросы? Или вопросы уже раздали на бумажках?»

«А что он может нового сказать, кроме того, что кругом ураги и надо патярпеть?..»

 
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