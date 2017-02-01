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Экономика
01.02.2017
Марина Светлова
«Молодец народец, послушал призыв Лукашенко меньше жрать мяса и больше овощей!»

Корзина покупателя полностью отразила ситуацию в стране. Народ отреагировал: «Прошли годы медовые, настали лебедовые».

Белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но стали покупать больше свежих овощей и грибов, показывает официальная статистика.

Как изменились предпочтения белорусов в 2016 году, проанализировал FINANCE.TUT.BY.

Выяснилось, что заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также консервов, икры и ее заменителей — почти 13%.

Продажи мяса сократились незначительно (на 1,5%), причем экономить соотечественники начали именно на чистом мясе и птице — продажи мясных консервов и субпродуктов немного, но увеличились.

На 2−5% в 2016 году упали продажи сыров, сливочного масла и яиц.

В прошлом году белорусы покупали меньше фруктов и орехов, чем в 2015 году, но значительно больше — овощей и грибов (на 7%). Значительнее всего увеличилось потребление картофеля — почти на 35%, при этом продажи остальных овощей, помимо картошки, упали чуть меньше чем на 1%.

Увеличились объемы реализации бакалеи. Среди круп значительнее всего выросли продажи овсянки — почти на 20%, а вот гречка «потеряла» 3%. На те же 3% вырос спрос на муку и почти на 2% — на макаронные изделия.

Белорусы начали пить значительно меньше соков: продажи упали на четверть, но на 5% больше минеральной воды. Также сократились продажи практически всех видов алкогольных напитков. Шампанского, водки и пива — почти на 1%, виноградного вина, коньяка и ликеров — около 10%, слабоалкогольных напитков — на 15%. Однако сильнее всего упали продажи плодово-ягодных вин — почти на 28%.

«Прошли годы медовые, настали лебедовые»

О том, что изменившиеся продуктовые предпочтения белорусов свидетельствуют о сложной экономической положении, заметили и пользователи Байнета. «Проще говоря, идет переход на дешевые продукты ввиду падения доходов, — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by и предсказывают: — Это будет продолжаться до перехода на сочную лебеду, может, тогда начнется шевеление “памяркоўных”».

Многие также поддержали идею о переходе на лебеду:

«Хорошо, что весна не за горами, ждем летом очерк, что готовить из лебеды и добрые советы от АГЛ».

«Давно пора уже «подножный корм» сделать основным в рационе простого белоруса. И все под эгидой здорового образа жизни. Денег для этого нужно немного, и дальнейшее снижение доходов и зарплат можно этим оправдать».

«Прошли годы медовые, настали лебедовые».

А некоторые даже представили покупательскую корзину белоруса в стихах:

«Мясо, рыба и икра,

Позабыть нам вас пора.

Будем мы любить картошку

И овса еще немножко.

Довели страну, уроды:

Позабудем бутерброды,

Ананасы и колбаску,

Воду пьем, и ту с опаской!

Нам советует кабмин:

Воздух — лучший витамин!»

Впрочем, нашлись и те, кто попытался найти объяснение обнищанию белорусов, отразившееся на его рационе:

«Власти начали собирать дань на проведение своей очередной утехи — ЕВРО Гулей, поэтому реальная стоимость жизни в РБ растет».

«Руководитель должен богатеть с организацией, а чиновники — со страной. Пока получается обратная зависимость. Чиновники богатеют — страна беднеет».

«О чем это говорит? Да только о том, что проще не жрать, чем что-то менять».

«Для белорусов овес и водичка... протянут».

«Ай да молодец народец, послушал призыв президента меньше жрать мяса и больше овощей!»

 
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