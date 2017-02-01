По инициативе России: из Беларуси выслали украинского журналиста

Украинский журналист Виталий Сизов, сотрудник издания «Новости Донбасса», был задержан в Минске в ночь на 1 февраля.

Фото Oleksiy Matsuka

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке:

«Сегодня около 2:00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на её территорию до 2021 года.

У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь (фактически общая внешняя граница — пересекая границу Беларуси, фактически пересекаешь границу РФ).

В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд — инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь. Со мной все в порядке. В Минске я планировал освещать работу Трехсторонней контактной группы. Аккредитацию МИДа Беларуси получил без проблем».

Приключения украинцев в Беларуси

Напомним, что в октябре 2016 года проблемы с посещеним Беларуси возникли у другого украинского журналиста — Виталия Мороза. Белорусские пограничники поставили в паспорт украинца четвертый с 2013 года штамп о запрете въезда на территорию Беларуси. В этот раз в качестве тренера Виталий Мороз направлялся в Минск на тренинг по верификации информации для журналистов.

В марте 2016 года запретили въезд в Беларусь лидеру украинской рок-группы «Фиолет» Сергею Мартынюку. Как и в случае с Сизовым, музыкант якобы оказался в российских списках невъездных.