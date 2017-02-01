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Скандалы
01.02.2017
Intex-press.by
Житель Барановичей должен выплатить $ 25 тысяч за аварию, в которой не участвовал

Компенсацию морального вреда в размере 48 тысяч рублей семьям пострадавших должен уплатить владелец автомобиля «Ауди 100» Андрей Лазаренко, которого на месте аварии даже не было.

Дело о резонансном ДТП с отбойником возле деревни Новая Мышь, в котором в январе 2016 года погибли двое молодых людей, получило развитие.

Примерно три года назад житель Барановичей Андрей Лазаренко продал автомобиль «Ауди 100» своему хорошему знакомому. Документы не переоформляли, просто договорились, что все траты на автомобиль и штрафы будет оплачивать покупатель.

30 января 2016 года Андрей увидел в новостях сюжет об автокатастрофе на автодороге Р-108. Водитель «Рено Меган Сценик» не уступил дорогу автомобилю «Ауди 100», которым управлял житель Барановичей 1995 года рождения. От удара «Ауди» отбросило на металлическое ограждение, оно насквозь пробило заднюю часть салона. Парень и девушка, которые там сидели, погибли на месте. Пассажирка на переднем сиденье с переломами ног и травмой грудной клетки была доставлена в больницу. Водитель не пострадал.

Андрей Лазаренко в сюжете узнал свою «Ауди 100».

Фото: УГКСЭ по Брестской области

Следствие длилось год. Виновным был признан мужчина, который управлял автомобилем «Рено Меган Сценик». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В отношении водителя «Ауди» уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. На суде молодой человек выступал как свидетель.

Ответственность на владельце

2 ноября Андрей Лазаренко получил повестку в суд, куда ему нужно было явиться в качестве ответчика о компенсации морального вреда.

– Прихожу в суд, мне дают какие-то бумаги, говорят «вы согласны не согласны?». Я сначала не понял, что происходит, думал, какая-то ошибка, – говорит Андрей.

Оказалось, что на владельцев автомобилей, участвовавших в ДТП, родственники погибших и пострадавших в аварии подали иск о компенсации морального вреда. Общая сумма шести истцов к двум автовладельцам составила почти 500 тысяч долларов в эквиваленте.

В соответствии со статьями 948 и 969 Гражданского кодекса родственники имеют право требовать возмещение морального вреда от собственников автомобилей. По белорусскому законодательству ответственность за «источник опасности» (автомобиль) несет собственник этого источника.

Андрей Лазаренко. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Почему должен расплачиваться за аварию, в которой даже не участвовал?»

Требование истцов суд удовлетворил, однако сумму уменьшил: Андрей, как и дочь виновника аварии, должен выплатить сумму порядка 25000 долларов.

– Мы с отцом парня, которому я продал «Ауди», знакомы уже почти 20 лет. Они тоже были в шоке, когда услышали эти суммы. В любом случае, это огромная сумма, и спрашивать будут с меня, – говорит Андрей.

Он может обратиться с ответным иском в суд по возмещению этой суммы к водителю «Ауди», однако сделать это сможет только после выплаты всей суммы потерпевшим.

– У меня семья, двое детей. Работа сезонная. Я просто не могу понять, почему должен расплачиваться за аварию, в которой даже не участвовал? – говорит Андрей.

Сейчас мужчина собирается обжаловать решение в областном суде.

 
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