«Мы слушаем Лукашенко – и видим две параллельные реальности»

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Почему власть перенесла репрессии с оппозиции на бизнес-элиту?

В последнее время все чаще случаются задержания известных бизнесменов и резонансные процессы, которые заканчиваются внушительными сроками для представителей бизнес-элиты. Приговор бывшему владельцу «Мотовело» Александру Муравьеву и взятие под стражу главы компании «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича — тому подтверждение.

Сегодня оппозиционеры отделываются штрафами, а бизнесмены получают реальные сроки. В чем причина такого перераспределения репрессий? И какие угрозы власти вдруг увидели в бизнесе?

Директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич считает, что нынешняя атмосфера вокруг преследования бизнесменов во многом связана с тем, что медиа стали уделять этому больше внимания.

— Я не видел надежной статистики, которая подтверждала бы, что сейчас бизнесменов сажают больше, чем это делали год назад, — отмечает политолог. — Стало просто больше присутствия таких случаев в информационном пространстве. Это можно считать, в том числе и желанием бизнеса повышать свою безопасность, лоббировать интересы, чтобы все-таки сдерживать власти в применении данных мер.

Вместе с тем внимание к бизнесменам вполне объяснимо и с учетом нынешней экономической ситуации, в которой даже копейка для властей не является лишней.

— Ситуация ухудшается, остро нужны деньги. Практика, когда бизнесменов задерживают, они возмещают ущерб и их отпускают, государству выгодна, — говорит эксперт.

Сокращение ресурсов заставляет активно шевелиться и вести конкурентную борьбу также внутри государственного аппарата и бизнеса, который связан с властью.

— Начинается поиск вариантов, чтобы у кого-то что-то отжать, забрать, — считает Андрей Казакевич. — Из-за нехватки ресурсов увеличивается напряжение внутри системы.

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