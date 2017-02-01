Ночью до -12°С, днем до +2°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 февраля ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха максимальная днем 0.. -6°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 февраля ночью в отдельных районах Витебской области ожидается небольшой снег, утром и днем по юго-западной половине страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах будут отмечаться туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-8°С, при прояснениях она понизится до -12°С, максимальная днем -5..+2°С.

3 февраля на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-8°С, максимальная днем -4..+1°С.