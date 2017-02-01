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01.02.2017
В Конго сбили вертолет Ми-24 с белорусским экипажем

В Демократической Республике Конго 28 января были сбиты два ударных вертолета Ми-24.

По информации грузинских СМИ, один экипаж вертолета состоял из граждан Грузии, а второй из граждан Беларуси.

Грузинские экипаж совершил аварийную посадку, вертолет под управлением граждан Беларуси потерпел крушение, летчики были госпитализированы.

Вертолет Ми-24 ВС ДР Конго

Информацию также подтвердили в Министерстве обороны Грузии. Но сообщили, что летчики не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДР Конго в качестве частных лиц.

Отметим, что информация о падении двух вертолетов ВС ДР Конго была подтверждена также французской газетой RTL. Но о национальной принадлежности экипажей в статье не упоминается.

На вооружении ДР Конго находится 6 единиц вертолетов Ми-24.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик заверил, что ведомство следит за ситуацией, однако пока не владеет всей информацией.

В Демократической Республике Конго идет гражданская война, не прекращаются протесты против президента Джозефа Кабилы — сына экс-диктатора Лоран-Дезире Кабилы.

 
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