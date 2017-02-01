Россия – страна-невидимка

Писатель Борис Акунин объяснил, почему России грозит судьба СССР.

«Всякий народ меняется: развивается либо деградирует, выдерживает или не выдерживает экзамены, быстрее или медленнее взрослеет. С взрослением у российского общества, по-моему, пока не очень. Когда основная масса живет не собственным умом, а по принципу «им наверху виднее», это, конечно, признак некоторой инфантильности, – это цитата из ответов Бориса Акунина на вопросы читателей сайта «Эха Москвы». – Главная опасность нынешнего российского вектора, на мой взгляд, заключается в том, что страна теряет время, упускает массу возможностей для развития, все больше отстает от стран-лидеров…

Что мы сегодня производим? Чем хорошим удивляем мир? Если оставить в стороне новости о Сирии и Украине, Россия в глазах мира – практически страна-невидимка.

В магазинах нет никаких российских товаров (разве что водка, и то нерусской больше). Нет российских научных открытий. Нет технологий. Нет ярких бизнес-проектов. Да и новых культурных явлений, в общем, тоже нет – всё те же условные Чехов с Малевичем.

Я не буду сейчас вдаваться в причины российской стагнации – это займет слишком много места. Скажу коротко: неправильно устроенное государство мешает развитию страны. Если государство в течение нескольких лет не исправить, оно может снова развалиться – как это произошло с Советским Союзом…»

Борис Акунин: «Россия – огромная страна, которая управляется из ханской юрты»