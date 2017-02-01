Кто кроме посетителей Akropolis и Ozas оставляет деньги в Литве

Какие компании с белорусским капиталом нарастили налоговые отчисления в бюджет Литвы?

Кроме посетителей Akropolis и Ozas, отдыхающих в Юрмале и транзитных пассажиров Вильнюсского и Каунасского аэропортов ежегодно литовскую казну пополняют работающие на местном рынке предприятия с белорусским капиталом.

В прошлом году объемы их налоговых отчислений заметно выросли.

По данным Государственной налоговой инспекции при Минфине Литвы (VMI), в 2016 году крупнейшим налогоплательщиком среди бизнесов с белорусским участием стала компания Biriu Kroviniu Terminalas (BKT). Ей принадлежит терминал насыпных грузов, который активно используется акционером BKT солигорским «Беларуськалием».

По итогам 2016 года BKT вошла в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, компания за год поднялась по объемам налоговых отчислений с 450-ой на 250-ую позицию. Если по итогам 2015 года BKT перечислила в литовскую казну около 1,7 млн долларов, то в 2016 году эта сумма выросла до свыше 3 млн долларов.

В отраслевом рейтинге, который возглавляют крупнейшие транспортно-логистические компании Литвы Klaipedos nafta и Lietuvos gelezinkeliai, BKT стала 12-ой. За год она поднялась в этом рейтинге на пять позиций.

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