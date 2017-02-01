Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Ночью до -12°С, днем до +2°С
В Конго сбили вертолет Ми-24 с белорусским экипажем
Кто кроме посетителей Akropolis и Ozas оставляет деньги в Литве
В Британии по закону вдохновителя Apple помиловали тысячи осужденных за гомосексуализм
В Минске при падении с крыши дома погибла 14-летняя гимназистка
Чекисты задержали начальника Госпромнадзора Могилевской области. За взятку от инвестора
СМС в Авдеевке: «ВСУшник, ты лишь мясо для командиров»
КДБ зняў прэтэнзіі да Чыжа і яго сям’і
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В минской школе директор не выпустила второклассника в туалет — тот описался
На российском «Первом канале» показали сюжет о белорусских «тунеядцах»
Как прощались с Александром Тихановичем
«Школа — это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял»
Романчук: «Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что мешает белорусам жить хорошо
«Америка — живая страна с неубитым народом, в отличие от России с населением-зомби»
Наташа и «прынцы»
Интервью с крана: «У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в Минске»
Госдолг Беларуси за месяц вырос еще на 100 миллионов долларов. Кому?
Невзоров: Зачем столько денег вкладывать в собственную виселицу?
Василий Шлындиков о приговоре Муравьеву: «Обидно, что вот так запросто уничтожили человека»
Что нужно знать, если вас «пригласили» на допрос
Первое восстание в ГУЛАГе
«Мы все в шоке». Карягин – о словах Лукашенко про Кныровича
7 обещаний, которые не сдержали чиновники в прошлом году
Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154
«Хотите увидеть бедную семью? Это муж-библиотекарь и жена-медсестра»
За что мы любим Тихановича: главные хиты музыканта
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шахматный узор, который засняли астронавты НАСА
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
От Мэрилин Монро – до Рианны: кто из звезд не стеснялся показывать соски
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Экономика
01.02.2017
Николай Адашкевич, Завтра твоей страны
Кто кроме посетителей Akropolis и Ozas оставляет деньги в Литве

Какие компании с белорусским капиталом нарастили налоговые отчисления в бюджет Литвы?

Кроме посетителей Akropolis и Ozas, отдыхающих в Юрмале и транзитных пассажиров Вильнюсского и Каунасского аэропортов ежегодно литовскую казну пополняют работающие на местном рынке предприятия с белорусским капиталом.

В прошлом году объемы их налоговых отчислений заметно выросли.

По данным Государственной налоговой инспекции при Минфине Литвы (VMI),  в 2016 году крупнейшим налогоплательщиком  среди бизнесов с белорусским участием стала компания Biriu Kroviniu Terminalas (BKT). Ей принадлежит терминал насыпных грузов, который активно используется акционером BKT  солигорским «Беларуськалием».

По итогам 2016 года  BKT вошла в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, компания за год поднялась по объемам налоговых отчислений  с 450-ой на 250-ую позицию. Если по итогам 2015 года BKT перечислила в литовскую казну  около 1,7 млн долларов, то в 2016 году эта сумма выросла до свыше 3 млн долларов.

В отраслевом рейтинге, который возглавляют  крупнейшие транспортно-логистические компании Литвы Klaipedos nafta и Lietuvos gelezinkeliai, BKT стала 12-ой. За год она поднялась в этом рейтинге на пять позиций.

Продолжение обзора читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему зарплаты белорусов должны быть не меньше, чем у поляков
На стройке «Олимпик Парка» женщина в знак протеста забралась на башенный кран
«Школа — это не тюрьма. И право на туалет никто не отменял»
«Последние минуты Тиханович перенес так же стойко и красиво, как жил»
На российском «Первом канале» показали сюжет о белорусских «тунеядцах»
Романчук: «Муравьев разозлил Лукашенко – это вне сомнений»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY