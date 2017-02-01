Как проституцию использовали на войне и в шпионаже

Мы не знаем, что возникло раньше — война или проституция, но на протяжении всей мировой истории люди успешно занимались и первым, и вторым. А иногда умудрялись даже совмещать.

Знойная женщина холодной войны

Герда Хесселер работала проституткой в конце 1940-х и регулярно пересекала границу Восточной и Западной Германии. Но, судя по всему, девушка занималась не только древнейшим ремеслом, но и передавала информацию, так как в 1949 году ее арестовали по обвинению в шпионаже в пользу СССР. После судебного расследования она бросила скользкую стезю проституции и устроилась работать в отель, где между делом выучила английский язык.

Герда предпринимала постоянные попытки эмиграции. Подавала документы в Канаду, но ей было отказано. Затем вышла замуж за демобилизованного солдата США, но также не получила допуска на въезд в Соединенные Штаты. Зато под фамилией мужа — Мунзингер — ей удалось переехать в Канаду. Там она сменила ряд работ, пока не оказалась в отеле Chez Paree, где познакомилась и, скажем так, подружилась с членом правительства Пьером Севиньи и другими высокопоставленными чиновниками.

Дружба, впрочем, ничем хорошим не закончилась: незадачливых политиков со скандалом уволили, а Герду экстрадировали в Германию. Тогда же она получила прозвище «Мата Хари холодной войны». Существуют также версии, что Мунзингер была шпионом НАТО и успешно занималась дезинформацией КГБ.

Ассоциация отдыха и удовольствия в Японии

В конце Второй мировой войны Япония с ужасом ожидала вторжения американских солдат, которых пропаганда, естественно, рисовала настоящими монстрами. В битве за Окинаву (1945) многие японские солдаты были так напуганы перспективами предстоящих пыток, что предпочли покончить жизнь самоубийством.

Еще больше японцы боялись за женщин: из крупных городов их отсылали в сельскую местность. А в одной из префектур некая ассоциация распространяла среди женщин капсулы с цианидом, которые те должны были выпить, чтобы избежать бесчестья.

Японское правительство организовало Ассоциацию отдыха и развлечений, которая по задумке должна была защитить женщин от насилия. Целью учреждения было предоставить американским солдатам свободный доступ к проституткам, чтобы изголодавшиеся по сексу вояки не кидались на остальных японок.

Ассоциация по сути была гигантской сетью борделей (по некоторым данным, в ней трудились 70 тысяч женщин). Не все работницы попадали в ассоциацию добровольно: некоторым обещали работу в офисе, некоторым было больше некуда идти, так как на войне они потеряли всю семью.

Ассоциация проработала в течение года, а затем американское командование запретило солдатам пользоваться услугами ее участниц.

«Патриотки страны» на военных базах в Южной Корее

Армия США находится на территории Южной Кореи уже более 60 лет, и правительство страны быстро сообразило, что на предоставлении солдатам женщин можно неплохо заработать. В 1962 году корейское правительство объявило поселения рядом с военными базами «районами специального туризма» и узаконило в них занятие проституцией. На эту работу сразу же были приняты официально около 20 тысяч женщин и еще больше — неофициально.

Деньги, зарабатываемые женщинами, шли прямиком в государственную казну. Доход от проституции составлял 5% ВВП, то есть равнялся общей прибыли от сельского хозяйства и рыболовства.

Проститутки жили на военных базах, у них отбирали документы и личные вещи. Фактически они попадали в рабство и не имели никакой возможности покинуть «боевой пост». В 2014 году 120 женщин, вынужденных зарабатывать таким образом на жизнь, подали в суд и получили компенсацию в 10 000 долларов каждая.

Салон Китти

История, по которой Тинто Брасс снял свой знаменитый фильм «Салон Китти», действительно имела место в нацистской Германии. Владелица престижного борделя Китти Шмидт (настоящее имя Катерина Цаммит) во время войны решила досрочно выйти на пенсию и переселиться из Берлина в какое-нибудь более спокойное место.

Но на границе ее задержали, и ее бывший клиент, высокопоставленный офицер СС, вынудил мадам вернуться в Берлин и снова открыть бордель. Правда, теперь работали в нем исключительно девушки арийского происхождения, отличавшиеся лояльными взглядами на государственный строй, а в каждой комнате располагалось устройство для подслушивания.

При помощи борделя руководство СС собирало не только материал для шантажа, но и узнавало, кто распускает крамольную информацию. Однако самую большую пользу бордель принес союзникам. Британцы обнаружили подслушивающие устройства в одной из комнат и узнали о готовящейся операции фашистов на Гибралтаре.

Мобильный полевой бордель

В Алжире, который находился во время Второй мировой войны под юрисдикцией Франции, существовала организация «Женский полевой батальон». Очень скоро, правда, ее негласно переименовали в «Мобильный полевой бордель», потому что работавшие там алжирки не только перевязывали раненых после боя, но и оказывали другие услуги выздоравливающим солдатам, чтобы заработать хоть какие-то средства к существованию. Руководство закрывало глаза на эту ситуацию, так как, по их мнению, это уменьшало количество изнасилований и помогало сдерживать рост венерических заболеваний.

Плавучий бордель

Во время Гражданской войны союзный генерал Уильям Розкранс был всерьез обеспокоен количеством времени, которое его солдаты проводят с проститутками. Поэтому он приказал всем представительницам древнейшей профессии покинуть Нэшвилл, где в тот момент квартировала его армия. В июле 1863 года Розкранс поручил маршалу города Джорджу Спелдингу очистить город от проституток.

В результате 111 белых женщин, уличенных в торговле телом, были погружены на грузовой корабль «Айдахо». Но соседние города вовсе не горели желанием принимать у себя необычный груз. «Айдахо» было отказано в остановке в Луисвилле, Цинциннати и других городах штата Огайо.

Уже через неделю женщинам, находившимся на корабле, стало не хватать чистой одежды и продовольствия, постоянно вспыхивали потасовки. В итоге корабль, так и не найдя пристанища, вернулся в Нэшвилл. Там в отсутствие белых проституток их место уже заняли негритянки.

Генералу Уильяму Розкрансу ничего не оставалось, как узаконить проституцию. Все работницы секс-сферы должны были регулярно проходить медицинский осмотр. А тем, кто страдал от венерических заболеваний, оказывалась медицинская помощь.

С окончанием войны эта практика была прекращена. Больше всех пострадал владелец корабля: мало того, что всю компенсацию, полученную от правительства США, он потратил на реставрацию кают, поврежденных буйными пассажирками, так еще за его судном закрепилось прозвище «Плавучий бордель».

Проститутки – Путину: «Пытаемся прокормиться. А еще отдаем «мзду» полиции и бандитам»