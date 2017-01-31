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31.01.2017
Павел Рос
Страна упущенных возможностей, или Что тянет Беларусь ко дну

Последние события заставляют инициативных людей вновь задать себе основополагающий вопрос: быть или не быть?

В январе Беларусь вошла в десятку стран с упущенными возможностями для бизнеса. Аналитики американской консалтинговой компании ExpertMarket оценили условия для открытия своего дела в Беларуси – и получили странный результат. Они заметили: несмотря на относительную легкость открытия бизнеса, в нашей стране предприниматели почему-то очень редко проявляют инициативу и запускают новые проекты.

«С чего бы это?» – наверняка удивились эксперты.

Ведь в Беларуси нет войны, здесь живет много умных и образованных людей, рядом находятся богатые страны Евросоюза и Россия – почему же местный бизнес не создает новые производства, новые рабочие места, а белорусский народ живет в бедности?

Красноречивым ответом на этот вопрос неделей позже стал арест бизнесмена Александра Кныровича. И дело даже не в том, что предпринимателя заподозрили в некой нелегальной или коррупционной схеме. Проблема заключается в другом: человека, который сделал много полезного для страны и общества (создавая яркие проекты, обсуждая актуальные проблемы и поддерживая молодых предпринимателей), в один момент заклеймили и смешали с грязью.

Причем, сделано это было в самой грубой и бесцеремонной форме. Без решения суда, на основании личного мнения отдельных персон.

Теперь «дело Кныровича» (а вдобавок к нему и ситуация с осужденным на 11 лет тюрьмы владельцем «Мотовело» Александром Муравьевым) наверняка заставит многих инициативных белорусов задуматься – а стоит ли тратить свои лучшие годы на попытку создать что-либо в Беларуси?

Василий Шлындиков о приговоре Муравьеву: «Обидно, что вот так запросто уничтожили человека»

Кто-то уедет. Кто-то останется, но лишний раз не будет высовываться, пряча голову в песок, а одновременно с этим – свои таланты и перспективу. Проигравшими же в этой ситуации будут не чиновники и даже не предприниматели, а все жители Беларуси – страны в очередной раз упущенных возможностей.

 
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