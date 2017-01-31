Порнографическая элегия

Политика немыслима без тайн и умолчаний. Бывает, проходят десятилетия, а то и века, прежде чем усидчивый архивист наткнется на какой-нибудь документ, проливающий свет в исторических потемках. А бывает, что и не натыкается, и потомки так и пребывают в неведении. «Не знаем же мы вот до сих пор, — указывал классик, — царь Борис убил царевича Димитрия или же наоборот?»

Особенно волнуют людей свежие политические тайны. Но если вы подумали, что речь сейчас пойдет о телефонном разговоре Путина с Трампом, то зря. О том, удалось ли им найти общий язык и обменять американские санкции на российское ядерное оружие или там шило на мыло, мы как раз довольно скоро узнаем. По неким внешним признакам, включая ток-шоу с Киселевым/Соловьевым, и по тональности выступлений Марии Захаровой, Дмитрия Пескова, а то и Владимира Путина. Тут нам, похоже, недолго мучиться.

Иное дело — депутат Наталья Поклонская.

Приплывшая в Россию вместе с освобожденной Корсунью, она и сама по себе являет некую загадку, которую страшновато разгадывать. Непонятно же, как девушка с внешностью Снегурочки из детсадовской доброй сказки могла работать бармалеем... то есть прокурором, да еще и самым главным в Крыму.

Неясно также, зачем ей заседать в Думе, вместо того чтобы зажигать елочку, радуя детвору. Однако зажигает она именно на политической арене, уже несколько лет подряд, что по-хорошему интригует и сильно напрягает независимых наблюдателей.

Эксперты бьются над разгадкой образа. Летописцам же еще предстоит постичь, исследуя документы и опрашивая выживших свидетелей, как минимум один таинственный политический сюжет. Имею в виду историю, приключившуюся с Натальей Владимировной осенью прошлого года, когда она в радиоэфире упоенно цитировала полководца Суворова, знаменитого автора «Горя от ума» и некоторых других пьес, стихотворений в прозе, самодеятельных песен и эстрадных куплетов.

Тогда, помнится, прошел слух, причем со ссылкой «сразу на двух собеседников во фракции ЕР», что бывшего прокурора вышестоящее начальство настоятельно попросило закрыть рот. То есть совсем не разговаривать с журналистами, хотя бы «в ближайшее время». Поскольку яркие ее выступления якобы наносили огромный вред той партии, которой, казалось, уже невозможно навредить.

Причем анонимные единороссы ясно намекали не только на инцидент с полководцем, но и на целый ряд других перформансов, в которых солировала Наталья Поклонская.

С иконой царя Николая в День Победы, например. Или когда она возвышала свой голос против Матильды Кшесинской, падлы-разлучницы, чьей судьбе режиссер Алексей Учитель намерен посвятить свой еще не вышедший фильм, повествующий о любовной связи царя с балериной. Поклонская полемически отреагировала на это депутатским запросом в Генпрокуратуру с целью кино проверить и запретить. На том основании, что Учитель дискредитирует святого.

Позже последовали опровержения. Непосредственно от функционеров «Единой России» и от Натальи Владимировны, которая высказала неожиданную мысль, что ее могли перепутать с «другой какой-то Поклонской». Иными словами, она и открестилась от оскорбительных рекомендаций, и удачно пошутила, ибо перепутать ее, незабываемую, было решительно не с кем.

Тем не менее, загадка осталась, потому что за минувшие с тех пор два без малого месяца депутатша не то чтобы вообще молчала, но слишком громко тоже не высказывалась. Скрепилась, что ли. Оглушительных скандалов с ее участием до недавних пор зафиксировано не было.

До вчерашнего дня. Когда Поклонская, как бы презрев запреты, снова заговорила о самом главном. Опять, получив отказ из нижестоящей инстанции, обеспокоила Чайку запросом с требованием «провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма» про Матильду и Николая. Обогатив жалобу необычайно важными указаниями на то, что в «роли святого государя» снялся, как она выразилась, «порноактер» (Ларе Айдингер, сыгравший у Питера Гринуэя), а Россия в ленте, которую Наталья Владимировна не смотрела и не будет смотреть, «представлена как страна виселиц, пьянства и блуда».

На что Учитель уже откликнулся в том смысле, что отныне общаться с девушкой станет исключительно через адвоката, но это деталь малоинтересная.

Куда интересней для нас и для грядущих историков другое. Вот эти два месяца без малого Поклонская молчала, убоявшись гнева соратников, которых уже достала до печенок? Или все-таки никто ее права голоса не лишал, а просто она молча жила и переживала, терпеливо ожидая письма от генпрокурора? Ну и дождалась формальной отписки от какого-то и.о. прокурора Санкт-Петербурга, и снова взялась за перо, вдохновленная, быть может, новыми победами РПЦ в поединках с музеями, и опять имя ее гремит по всей России. Во славу царя Николая, на горе партайгеноссен. Ввергая в соблазн авторов разных злободневных журналистских колонок и ставя практически неразрешимые проблемы перед будущими исследователями российской истории. Как они, мол, тогда бытовали, при Путине, и какими топовыми новостями была украшена их повседневная жизнь?

Это ж все и впрямь непостижимо, куда ни ткни. Вот этот законно избранный американский жлоб — последняя надежда России. Вот этот Крым, приплывший в родную гавань, за который судят граждан, не желающих признавать аннексию. Вот эта Снегурочка с иконой царя, целеустремленная, как танк, и неутомимая в своей борьбе с кинематографом. Вот эти единороссы, которые присоединили к себе Крым вместе с Поклонской и сами теперь не знают, куда ее сплавить. Ну и загадка века: зачем она разговаривает и почему иногда молчит?

Порой чудится даже, что если эту тайну раскрыть, то поймешь все. Но она ускользает, и уповать можно только на грядущих архивистов, которые постигнут же когда-нибудь поразительную нашу эпоху и последние тайны российского бытия. Но с нами, увы, не поделятся.

Няша-прокурор: «Николай II каждый день показывает нам дорогу, чтобы Россия процветала»