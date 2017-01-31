Два рычага Кремля в Беларуси

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что влиятельных агентов в Беларуси у Кремля нет. Зато есть инструменты, позволяющие оказать давление на нашу страну.

«Первый – информационно-идеологический: у нас доминирует российский информпродукт плюс за последние годы русским удалось по сути приватизировать мифы Второй мировой и Великой отечественной войны, – сказал Поротников в интервью «Белгазете». – Теперь победил не советский народ, а русский, и, если вы победили, значит, вы тоже русский.

В данном случае белорусские власти попадают в определенную ловушку, потому что они сами в течение долгого времени строили собственную идеологию именно с опорой на героику Великой отечественной: республика-партизан, первыми приняли удар, самые большие потери и т.д. Но в силу того, что белорусский государственный информпродукт более низкого качества, чем российский, они, конечно, эту тему начали сливать и проигрывать.

И эта так называемая мягкая белорусизация, о которой слышно больше, чем её видно, не в последнюю очередь диктуется тем, что пришло понимание: на старой партизанской лошади далеко не уедешь.

Второй российский инструмент влияния – финансово-экономический: свыше 80% внешнего финансирования, которое получает Беларусь, – российское, прямо или косвенно государственное…»

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