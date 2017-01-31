«От такой инициативы у нас в первый день «лег» сайт»

Организаторы собрали впечатляющее число – около 22 тысяч подписей против декрета о «тунеядцах». И это только в интернете.

По просьбе «Салiдарнасцi» представитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак подвел итоги онлайн-кампании, которая проводилась на площадке zvarot.by.

– В первые сутки, когда мы только инициировали сбор подписей, у нас «лег» сайт, – рассказал он. – Это произошло из-за огромного количества желающих подписать обращения – сайт просто не справился с наплывом посетителей. В следующие дни мы прибавляли по 1-1,5 тысяч подписей ежедневно. Это огромная активность людей, которые ранее никогда не фиксировалась.

По словам организатора кампании, за две недели публикации, посвященные проблеме «тунеядцев», на странице профсоюза в Фейсбуке увидели около 420 тысяч человек.

– Также на наши сайты и на площадку zvarot.by, где проходил сбор подписей, зашли еще около 120 тысяч, – подчеркнул Андрей Стрижак. – Это говорит о том, что тема – очень важная для многих людей. Пожалуй, впервые за историю современной Беларуси получилось так, что одна социальная проблема объединила многих граждан: с разными политическими взглядами, с разным имущественным положением.

Собеседник отмечает: 20 февраля произойдет «дедлайн, после которого начнутся суды и административные процессы над теми, кто не уплатил сбор»:

– Я прогнозирую, что накал будет возрастать, потому что люди столкнутся с реальной ситуацией, когда нужно платить, а платить нечем. Это будет вызывать напряжение в обществе, – сказал он.

Напомним, 17 февраля в поддержку требований независимых профсоюзов Белорусский Национальный Конгресс планирует провести массовую акцию протеста против декрета о «тунеядцах» на Октябрьской площади в Минске.