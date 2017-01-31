В Британии по закону вдохновителя Apple помиловали тысячи осужденных за гомосексуализм

Вступление в силу так называемого закона Алана Тьюринга посмертно снимет обвинение с нескольких тысяч геев и бисексуалов.

В 2013 году основоположник информатики, математик и криптограф Алан Тьюринг был помилован королевой, сообщает ВВС.

Гомосексуализм считался преступлением в Великобритании с конца XVI века: сначала гомосексуалистов казнили, но в XIX веке это наказание было заменено тюремным заключением. Сексуальные контакты между мужчинами оставались уголовным преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии до 1980 года, а в Северной Ирландии — до 1982-го.

Мало кто знает, что кумиром Стива Джобса был английский математик Алан Тьюринг. Гениального ученого порой называют «отцом информатики и искусственного интеллекта». В 1954 году Тьюринг, по официальной версии, покончил с собой, надкусив яблоко, начиненное (им же) цианидом.