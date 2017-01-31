В Минске при падении с крыши дома погибла 14-летняя гимназистка

Управление Следственного комитета разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии.

Тело 9-классницы с признаками падения с высоты обнаружено во вторник днем около жилого дома, расположенного возле учреждения образования, в Первомайском районе столицы, сообщает представитель СК Юлия Гончарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 (доведение до самоубийства) УК Беларуси.

Для выяснения всех обстоятельств, в том числе причин и условий гибели несовершеннолетней, опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и сотрудники гимназии.