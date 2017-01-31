Чекисты задержали начальника Госпромнадзора Могилевской области. За взятку от инвестора

Сотрудниками КГБ при получении взятки в размере двух тысяч долларов задержан с поличным крупный чиновник одного из ведомств МЧС.

За благоприятное решение вопроса – выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности – Василий Иваницкий вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в Беларуси крупный инвестиционный проект, сообщает сайт Комитета госбезопасности. Сейчас он находится под стражей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК РБ. Он может лишиться свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества.